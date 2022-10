Ob "Wurlitzer", "Die großen 10" oder "MTV's Most Wanted": So manche Fernsehsendung mit Musikbezug ist schon lange von der Bildfläche verschwunden. An welche erinnern Sie sich gerne?

Wer Mitte der 1980er-Jahre bis Mitte der 1990er-Jahre gern das Vorabendprogramm im ORF gesehen hat, kam am "Wurlitzer" nicht vorbei. In Zeiten lange vor Youtube und Co war "das rot-weiß-rote Wunschprogramm" vielfach die einzige Möglichkeit, Musikclips zu seinen Lieblingssongs zu sehen.

"Wurlitzer" und Co: Hier wurden Musikwünsche wahr

Die Publikumswunschsendung, die auf FS2 (dem heutigen ORF 2) lief, wurde zwischen 1987 und 1995 wochentags ausgestrahlt. Im Zentrum der Sendung stand die titelgebende Jukebox, neben der bekannte Moderatorinnen und Moderatoren wie Peter Rapp, Lizzy Engstler, Alfons Haider und Vera Russwurm sich positionierten und Musikwünsche entgegennahmen. Dass diese per Fax oder Schnurlostelefon einlangten, war damals State of the Art. Kabelfernsehen war noch Mangelware, flächendeckendes Privatfernsehen kam ebenfalls erst später – wer Videoclips zu aktuellen Hits und beliebten Klassikern sehen wollte, war auf Formate wie diese angewiesen.

Natürlich war der "Wurlitzer" zwar eines der bekanntesten Musikformate von damals, doch längst nicht das einzige, an das man sich gern zurückerinnert. Was es im ORF noch Memorables gab, war etwa die Sendung "Die Großen Zehn" mit Ö3-Moderator Udo Huber, zu sehen zwischen den Jahren 1983 und Ende 1993. Die Sendung lief einmal im Monat und war Teil des Sonntagvorabendprogramms.

Erst im Zuge der Neunzigerjahre erhielten mehr Menschen Zugang zu Sendern wie MTV Europe (ab 1987) und Viva, dem ersten deutschen Musikfernsehsender (ab 1993). Musiksendungen rund um die Uhr waren hier Programm – ob "MTV Fresh", "MTV's Most Wanted" oder "Headbanger's Ball". Die bekanntesten Moderatorinnen und Moderatoren hießen Ray Cokes, Kristiane Backer und Steve Blame. Auf Viva liefen Sendungen wie "Viva Wecker", "Viva Interaktiv" und "Viva Live", zu sehen waren auch heute noch bekannte Gesichter wie Heike Makatsch, Stefan Raab, Enie van de Meiklokjes und Mola Adebisi. Was auf MTV und Viva lief, war für Jugendliche der damaligen Zeit das Nonplusultra in Sachen musikalische Orientierung und setzte Meilensteine in Sachen Popkultur.

Wie war das bei Ihnen?

Welche der genannten Sendungen haben Sie sich damals gern angeschaut? Waren Sie eher MTV- oder Viva-Fan? Und welche Formate, die nicht genannt wurden, sind Ihnen noch in bester Erinnerung? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 18.10.2022)