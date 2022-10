Redaktion erfuhr von abowilligen Lesern von angeblich schon mit Anfang 2023 geplanter Einstellung der "Wiener Zeitung". Foto: fid

Wien – Der Redaktionsbeirat der "Wiener Zeitung" protestiert in einem Schreiben an die Geschäftsführung und an das Bundeskanzleramt: Er vermutet geschäftsschädigendes Verhalten – laut Lesern wurden Abo-Willige abgewiesen mit dem Hinweis, die Zeitung werde ab Anfang 2023 nicht mehr erscheinen. Geschäftsführer Martin Fleischhacker erklärt auf STANDARD-Anfrage, er habe keine solche "inakzeptable" Anweisung gegeben.

Update: Nach STANDARD-Infos hat die Redaktion zumindest zwei solche Ablehnungen von abowilligen Anrufern dokumentiert.

"Von Lesern erfahren, dass die Zeitung ab Anfang 2023 nicht mehr existiert"

"Entsetzt" äußert sich der Redaktionsbeirat, "von unseren Lesern erfahren zu müssen, dass die Tageszeitung per Anfang nächsten Jahres offiziell nicht mehr existiert". Diese Auskunft bekämen Interessenten "offenbar auf Anweisung" am Telefon, wenn sie ein Abonnement abschließen wollen, das nach wie vor in der Zeitung beworben wird, heißt es in dem Schreiben.

In einer internen Informationsveranstaltung vergangene Woche und in persönlichen Gesprächen mit dem Redaktionsbeirat habe Geschäftsführer Fleischhacker erklärt, dass der "Tag X" "irgendwann nächsten Jahres zwischen Sommer und Winter" kommen werde und jeder davor in die Umgestaltung eingebunden werde.

"Keine derartige inakzeptable Anweisung"

Fleischhacker erklärt auf STANDARD-Anfrage: "Mir sind bis dato keine dieser Fälle bekannt, ich habe auch gerade eben erst über das Schreiben des Redaktionsbeirates davon erfahren."

Fleischhacker betont: "Es gibt natürlich keine derartige Anweisung, mir ist auch noch kein Zeitpunkt bekannt, an dem sich das Medium verändern wird." Und: "Diese Auskunft ist auch aus meiner Sicht jedenfalls absolut inakzeptabel." Er bitte gerade den Redaktionsbeirat um Details zu dem Vorfall, damit er dem nachgehen könne. Die "Wiener Zeitung" habe ein externes Aboservice. "Wir werden dieser Sache natürlich umgehend nachgehen."

"Prüfen, ob geschäftsschädigendes Verhalten"

Der Redaktionsbeirat nimmt den von Lesern berichteten Vorfall zum Anlass zu "prüfen, ob es sich hierbei nicht um geschäftsschädigendes Verhalten handelt". Der Gesetzesentwurf über das Ende der "Wiener Zeitung" als Tageszeitung und die Umwandlung in ein Onlineportal mit Monatsmagazin sei "noch nicht einmal in Begutachtung". Das Aus der Tageszeitung sei "also noch nicht endgültig besiegelt".

Die Geschäftsführung habe hier – "zum wiederholten Male" – das Redaktionsstatut gebrochen, schreibt der Redaktionsbeirat. Das Statut definiere die "Wiener Zeitung" als "gedruckt und multimedial erscheinende, überparteiliche Qualitäts-Tageszeitung" und verlange die Information des Redaktionsbeirats "vor grundlegenden Entscheidungen der Geschäftsführung" über diese. Der Redaktionsbeirat habe bei gravierenden Layout-Änderungen, Planung und Festlegung des Redaktionsbudgets sowie gravierenden Änderungen der redaktionellen Struktur, der Blattstruktur, der Erscheinungsweise und der Erscheinungstage ein Anhörungsrecht: "Die Gesellschaft verpflichtet sich, diese Stellungnahme in ihre Überlegungen einzubeziehen."

Es habe ein Gespräch über mögliche Umstrukturierungen – "offenbar" nach einschlägigen Beschlüssen – gegeben, "denen der Redaktionsbeirat allerdings nie zugestimmt hat". Eine Änderung des Statuts könne laut diesem nur im Einvernehmen aller Vertragsparteien stattfinden.

"Mit diesem Vorgehen wurde nicht nur die Redaktion übergangen, sondern insgesamt auch der Gesetzgebungsvorgang ad absurdum geführt", heißt es in dem Protestschreiben. (fid, 14.10.2022)