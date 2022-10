Symbolbild: eine Polizistin mit Vierbeiner. Foto: imago images/Chempic

In Hessen hat ein Mann während eines Polizeieinsatzes einen Diensthund gebissen. Das Tier sei dabei nicht verletzt worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Demnach wurden die Beamten in der Nacht zu einem Streit zwischen zwei 29-jährigen Männern und einer 35-jährigen Frau nach Ginsheim-Gustavsburg gerufen.

Bei der anschließenden Kontrolle haben sich die drei den Angaben zufolge "äußerst aggressiv und unkooperativ" verhalten. Einer der Männer konnte nur mit "massiver körperlicher Gewalt" überwältigt und festgenommen werden.

Zwei Beamte verletzt

Während seiner Widerstandshandlung soll der Mann den Polizeihund gebissen haben. Ein Polizist sei durch die Frau verletzt worden, weil sie ihm während der Festnahme des Mannes mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Zudem verletzte sie laut Polizei einen weiteren Beamten an der Hand. Beide konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Schließlich wurden das Trio festgenommen. Aufgrund ihres Alkoholkonsums sei ihnen Blut abgenommen worden. Sie mussten den Rest der Nacht zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam bleiben. Gegen die beiden Männer und die Frau wurden Anzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. (red, 14.10.2022)