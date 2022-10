Liebe Leserin, lieber Leser,

Einer der berühmtesten Markennamen der Softwaregeschichte ist – uhm – Geschichte. 32 Jahre nach seiner ersten Vorstellung soll jene Software, die bisher unter dem Namen "Microsoft Office" firmiert, einen neuen Namen erhalten. Und zwar schon bald.

Umgangssprachlich könnte man es wohl als "angrührt" bezeichnen, was Elon Musk gerade in Bezug auf die Ukraine ist. Und das hat jetzt Konsequenzen. Wer zum Wochenausklang noch etwas zum Schmunzeln braucht, dem sei die Posse rund um die Erfindung der Beine in Zuckerbergs Metaverse ans Herz gelegt.

Passend dazu haben wir noch die wichtigsten Fakten zur Meta Quest Pro zusammengetragen, "Scorn" angespielt und einmal mehr über Twitter geschrieben. Weil wir uns ja sonst nichts gönnen.

Das und noch viel mehr lesen Sie heute bei uns, viel Vergnügen!

Nach 32 Jahren: Microsoft Office heißt nicht mehr Microsoft Office

Nach Kritik: Musk will nicht länger für Satelliteninternet in der Ukraine zahlen



Zuckerbergs großer Metaverse-Schwindel: Die Beine waren gar nicht echt

Meta Quest Pro: Die wichtigsten Fakten zur neuen Metaverse-Brille

"Scorn" angespielt: Gruselige H.-R.-Giger-Grafik trifft auf frustrierende Rätsel

Google-Mitarbeiter machen sich über Chrome-Inkognitomodus lustig

Streit um Übernahme: Gegen Elon Musk wird laut Twitter ermittelt

"Landwirtschaftssimulator" bekommt eigenes Stickeralbum

Allein dieses Jahr werden 24,5 Millionen Tonnen Elektrogeräte produziert

Dxomark: Pixel 7 Pro hat derzeit die beste Smartphone-Kamera