KI im Test: Mensch vs. Maschine, Nur eine Chance: Der Traum vom Profifußball, Rosalinde – Mit Radiotipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Kein Kostenersatz für ein Blutzuckermessgerät für Diabetiker / Nachgefragt: Kein Heizkostenzuschuss für Pensionistin aus Deutschland. Bis 18.57, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Black Far West – Nicht alle Cowboys waren weiß Die Eroberung des "Wilden Westens" ist als Legende überliefert, deren Helden fast durchweg weiße Männer sind. Was nicht stimmt. 1875 war jeder vierte Cowboy ein Schwarzer. In der Geschichtsschreibung wurden sie unterschlagen, auch auf Hollywoods Leinwänden kommen sie kaum vor. Bis 21.50, Arte

20.15 KOMÖDIE

Faltenfrei (Ö/D 2021, Dirk Kummer) Stella (Adele Neuhauser) führt ihre Kosmetikfirma und die Familie mit eiserner Hand. Was Leute um sie herum denken, schert sie nicht. Doch das ändert sich, als sie nach einer Schönheitsoperation durch Beauty-Doc (Manuel Rubey) gar nicht mehr anders kann, als den Gedanken ihrer Mitmenschen Beachtung zu schenken. Bis 21.45, BR

20.15 ALTAUSSEE

Letzte Bootsfahrt (Ö 2022, Julian Roman Pölsler) Diesmal bekommt es Dorfpolizist Gasperlmaier (Johannes Silberschneider) mit einer richtigen Mordserie zu tun. Ein Rächer treibt sein Unwesen im Altausseer Postkartenidyll. Immer mehr Puzzleteile ergeben ein finsteres Bild aus der Vergangenheit. Bis 22.00, Servus TV

Verfilmung des Ausseer-Krimis von Herbert Dutzler: "Letzte Bootsfahrt", zu sehen um 20.15 Uhr auf Servus TV. Foto: Foto: Servus TV / Severin Dostal

21.50 DOKUMENTATION

KI im Test: Mensch vs. Maschine Die unfehlbare Logik der Algorithmen verheißt ein Leben ohne Irrtümer. Doch inzwischen schlagen selbst manche Programmierer Alarm: Die Fähigkeiten von KI seien völlig überbewertet worden. Die Doku zeigt sowohl die Chancen als auch die Risiken von KI. Bis 22.50, Arte

00.55 KRIMI

Tödliche Geheimnisse (D 2016, Sherry Hormann) Gefährliche, neue Medienwelten: Um den Scoop ihres Lebens zu landen, riskiert Journalistin Rommy Kirchhoff viel. Ein Whistleblower will über das Freihandelsabkommen TTIP auspacken. Nina Kunzendorf, Anke Engelke und Katja Riemann stellen ein formidables Darstellerinnentrio. Bis 2.40, ARD

Streaming



LIEBESWIRREN

The Cage Die erste kuwaitische Netflix-Serie handelt von einem Eheberater, der seine streitenden Klienten von der Scheidung abbringen will. Bei ihm selber läuft es im Beziehungsleben nicht besonders rund. Vielleicht sollte auch er mehr reden mit seinen Partnerinnen, so wie er es seinen Klienten und Klientinnen empfiehlt. Netflix

MUSIKSTREAMING

The Playlist Eine legale Plattform, die Songs scheinbar kostenfrei zur Verfügung stellt? Dafür war einiges an Überzeugungsarbeit notwendig. Mit welchen Hürden Spotify -Firmengründer Daniel Ek und Kollegen konfrontiert waren, zeichnet die sechsteilige Produktion nach. Netflix

RUNDES LEDER

Nur eine Chance: Der Traum vom Profifußball Regisseur Tim Lawton hat für seine vierteilige Dokuserie die jungen Fußballtalente Adulai, Yomi und Lee begleitet, die versuchen, aus dem trostlosen Süden von London den Weg in eines der Topteams zu schaffen. Zu Wort kommen auch Agenten, Scouts und Trainer. Sky

LIEBE ZU DRITT

Rosalinde Hier wird Romeos und Julias Geschichte aus der Perspektive von Julias Cousine Rosalinde (erfrischend: Kaitlyn Dever) erzählt, die selbst ganz unsterblich in Romeo verliebt ist. Vor Julia hatte sie ein Gspusi mit Romeo, jetzt will sie ihn zurückhaben. Und sie hat einen Plan. Disney+