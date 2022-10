In diesem Oktober sind es 60 Jahre, dass die katholische Kirche sich in Rom zum Zweiten Vatikanischen Konzil versammelte. Papst Johannes XXIII. hatte die Notwendigkeit erkannt, sich den Herausforderungen der Moderne, aber auch den moralischen Dimensionen von Vernichtungskrieg und Holocaust zu stellen.

Das II. Vatikanum sollte die Kirche selbst dynamischer, attraktiver für moderne Menschen machen, sich aber auch von dem Bündnis mit den reaktionärsten politischen Kräften – "Thron und Altar" – lösen. Das bedeutete vordergründig eine Modernisierung, Vereinfachung der Liturgie, die Abkehr von der lateinischen Messe, auf der grundsätzlichen Ebene eine zumindest offizielle Abkehr vom uralten christlichen Antisemitismus und eine grundsätzliche Bereitschaft, den Gläubigen weniger mit dem Hochmut der Amtskirche zu begegnen. Die "Akademie am Dom" der Erzdiözese Wien, die auch die sehr interessanten "theologischen Kurse" veranstaltet, widmet übrigens dem Konzil eine spezielle Vorlesungsreihe (theologischekurse.at).

Die Strahlkraft der katholischen Kirche ist dramatisch zurückgegangen. Foto: imago/Robert Michael

In einer Sonderausgabe von Theologie aktuell schreibt Kardinal Christoph Schönborn dazu, "manche Kreise meinten nach dem Konzil, hier habe die Kirche die gesunde Lehre preisgegeben und sich dem liberalen Zeitgeist angepasst". Er schließt mit der Überzeugung, "dass alle die unleugbaren Fortschritte in Fragen Religionsfreiheit, Dialog, Leben mit Bibel und Liturgie letztlich nicht aus einer vordergründigen ‚Anpassung‘ entspringen, sondern aus einer Vertiefung des Mysteriums der Kirche". Aber auch für ihn bleibt die Frage, ob das "Antlitz der Kirche in den Jahren seit dem Konzil an Strahlkraft gewonnen oder verloren hat".

Bedeutungsverlust

Die Antwort fällt für Westeuropa und Österreich nicht besonders positiv aus. Man könnte sogar der Meinung sein, dass die Strahlkraft dramatisch zurückgegangen ist. Die Austrittswelle hält unvermindert an und gewinnt nach jedem neuen Missbrauchsskandal an Fahrt. Die geradezu endemischen Missbrauchsfälle untergraben das moralische Fundament der Kirche. In Deutschland werden große Bistümer von Finanzskandalen erschüttert. Der Spiegel macht eine Story mit dem Titel "Land der Gottlosen" auf, seit 2021 seien die Christen mit 49,7 Prozent erstmals in der Minderheit. In Österreich ist der Anteil der römisch-katholischen Bevölkerung zwischen 2001 und 2016 von 75 auf rund 65 Prozent gesunken und wird, nach dem ungünstigsten Szenario (der Akademie der Wissenschaften), bis 2046 auf 42 Prozent weiter sinken. Das religiöse Wissen verdunstet: Wer sich mit jungen Leuten aus (nichtkirchlichen) AHS unterhält, merkt ein frappierendes Unwissen über Fundamentales.

Auffällig in Österreich ist der rapide Bedeutungsverlust der katholischen Kirche als Opinion-Leader. Sie ist, vor allem als Amtskirche, nahezu völlig aus dem gesellschaftlichen Diskurs verschwunden. Höchstens, dass sich der Präsident der Caritas zu ethischen Fragen äußert. In der Kirchenleitung fehle eine "kräftige Stimme", konstatiert der Theologe Paul Zulehner. Das hat auch damit zu tun, dass Schönborn schon dem Amtsende zusteuert. Aber auch sonst meldet sich keine Stimme, die aufhorchen lässt.

Dabei gibt es "für die Tröstungsversprechen der Religionen keinen weltlichen Ersatz", schreibt ein Autor der Zeit: "Religionen kreisen um die Idee einer rettenden Gerechtigkeit, die ‚alles wieder gutmacht‘. Das Böse darf nicht das letzte Wort behalten". Das wäre eine ewig gültige Botschaft. 60 Jahre nach dem Konzil ist sie irgendwie zwischen Skandalen und Irrelevanz verlorengegangen. (Hans Rauscher, 15.10.2022)