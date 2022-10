11.05 DISKUSSION

Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Über Hofburg-Wahl, Budget, Teuerung, Ukraine diskutieren bei Matthias Schrom Petra Stuiber (DER STANDARD), Klaus Herrmann von der Kronen Zeitung, Rainer Nowak (Die Presse), Eva Linsinger (Profil), Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Daniela Bardel (Österreich). Bis 12.00, ORF 2

20.15 FAMILIENBANDE

Süßer Rausch (D 2022, Sabine Derflinger) Drei Frauen, vereint in ihrer Beziehung zu einem Mann. Sein Tod gibt familiäre Geheimnisse preis und eröffnet die Chance auf eine neue Selbstdefinition. Mit Désirée Nosbusch, Suzanne von Borsody und Leslie Malton. Den zweiten Teil zeigt das ZDF am Montag. Bis 21.34, ZDF

Désirée Nosbusch, Suzanne von Borsody und Leslie Malton in "Süßer Rausch". Foto: ZDF / Massimo Fabris

20.15 SUPERPILLE

Ohne Limit (Limitness, USA 2011, Neil Burger) In der Verfilmung von Alan Glynns Roman Stoff wird aus einem eher antriebslosen Autor dank einer Superpille ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er wird zum mentalen Überflieger, aber dann versiegt die Pillenquelle. Mit Bradley Cooper. Bis 22.20, Puls 4

20.15 BRUDERZWIST

Legenden der Leidenschaft (Legends of the Fall, USA 1994, Edward Zwick) Drei Brüder (Brad Pitt, Aidan Quinn, Henry Thomas) leben mit dem Vater (Anthony Hopkins) in der Wildnis von Montana. Als Susannah (Julia Ormond) auf der Farm auftaucht, kommt es zum Bruderzwist und zu melodramatischen Verstrickungen. Großes Gefühlskino. Bis 22.20, Arte

20.15 TANZFILM

Dirty Dancing (USA 1987, Emile Erdolino) Und wieder heißt es: "Ich hab die Wassermelone getragen!" Baby (Jennifer Grey) lernt tanzen, und Johnny (Patrick Swayze) lernt, sich über die Grenze der sozialen Schicht hinwegzusetzen. Ja, auch so kann man den Film sehen. Oder aber einfach nur bei The Time of My Life mitgrölen. Bis 22.15, RTL

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte: Die große Vertrauenskrise – Gefahr für die Demokratie? Darüber diskutieren bei Michael Fleischhacker NZZ-Journalist Alexander Kissler, Jugendkulturforscher Bernhard Heinzlmaier, Sicherheits expertin Velina Tchakarova und Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek. Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Putins Strategie des Terrors – droht die völlige Eskalation? Bei Claudia Reiterer diskutieren Irina Scherbakowa (russische Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin 2022), Martin Sajdik (ehemaliger Spitzendiplomat und ehem. Sondergesandter der OSZE, Vorstand Austria Institut für Europa- und Sicherheitspolitik), Josef Joffe (Herausgeberrat "Die Zeit" und Professor für internationale Politik, Johns Hopkins Universität) Politikwissenschafterin Doris Wydra (Centre of European Union Studies) und Markus Reisner, er ist Militärstratege und Oberst des Österreichischen Bundesheeres. Bis 23.05, ORF 2

22.50 DOKUMENTATION

Tiger hautnah! (1–3/3) Die dreiteilige Doku folgt den Spuren des Tigers in seine letzten Rückzugsgebiete im Herzen des indischen Subkontinents. Der preisgekrönte Tierfilmer John Downer hat wieder ein ganzes Arsenal von Spezialkameras eingesetzt. Bis 1.05, 3sat

23.05 DOKUMENTATION

Eine neue Existenz – Heimat im Exil Dem Filmemacher Nour Alsoliman gelang 2015 die Flucht aus Syrien nach Österreich. In seiner Doku erzählt er von sechs seiner Landsleute, die seit ein paar Jahren in Österreich leben, und befragt sie nach ihren Erfahrungen. Bis 00.00, ORF 2

Der Barbershop als Ort der Kommunikation und des Austauschs in der Doku "Eine neue Existenz – Heimat im Exil", 23.05 Uhr in ORF 2. Foto: ORF / Feuer & Flamme Film