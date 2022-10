Was ist nötig, um in der Politik erfolgreich zu sein? Acht Voraussetzungen sind es, um bei einer Wahl zu reüssieren und in den Niederungen der Tagespolitik längerfristig bestehen zu können

Dominik Wlazny und Tassilo Wallentin haben bei der Bundespräsidentschaftswahl ein beachtliches Ergebnis erreicht. Daraus lässt sich etwas machen. Foto: Regine Hendrich, Christian Fischer

Mit Dominik Wlazny und Tassilo Wallentin haben zwei von den etablierten Parteien unabhängige Kandidaten bei der Bundespräsidentschaftswahl beachtliche Ergebnisse erzielt: 8,3 Prozent für Wlazny, 8,1 Prozent für Wallentin. Was lässt sich daraus machen, und was brauchen Kandidaten, um in der Politik Erfolg haben zu können?

Persönlichkeit

Der Erfolg einer neugegründeten Partei steht und fällt mit der Person an der Spitze. Eine charismatische Persönlichkeit ist eine wesentliche Voraussetzung, um reüssieren und dann die Niederungen der Tagespolitik durchstehen zu können. Frank Stronach war eine solche starke Persönlichkeit, er war gleichermaßen das Aushängeschild seiner Partei wie auch die Schwachstelle. Nach seinem Rückzug war’s jedenfalls vorbei mit dem Team Stronach. Peter Pilz war ebenfalls eine starke, gleichermaßen bekannte wie erfahrene Persönlichkeit, der seine Grünen-Abspaltung ins Parlament und seine ehemalige Partei aus diesem herauskatapultiert hat. Pilz war allerdings zu sehr Einzelkämpfer, um seine neue Partei zu einem Team werden zu lassen. Nach einer Legislaturperiode war es vorbei.

Tassilo Wallentin ist eine Persönlichkeit, die vor allem im rechtskonservativen Spektrum punkten kann. Durch seine langjährige Kolumne in der Kronen Zeitung ist er bekannt. Dominik Wlazny alias Marco Pogo war vor seinem Antreten bei der Bundespräsidentenwahl nur einem kleinen, eingeschworenen Kreis bekannt, er hat seine Kandidatur perfekt genutzt, um österreichweit auf sich aufmerksam zu machen. Er hat durch eine unverstellte Geradlinigkeit gepunktet, hatte auch keine Angst vor Schwächen, die sich rhetorisch auftaten. Fesch und jung, das ist auch kein Fehler. Wlazny hat das Potenzial, vor allem jüngere Menschen, die vom politischen Establishment enttäuscht sind, anzusprechen. Er hat sich links der Mitte als Alternative zu SPÖ, Grünen und Neos präsentiert.

Geld

Zumindest langfristig ist es kein Fehler, wenn man es hat. Im Wahlkampf wichtig, aber nicht Bedingung, wie etwa Gerald Grosz oder Dominik Wlazny gezeigt haben. Sie waren trotz nicht vorhandenen Budgets vor allem über Social Media und ihren Widerhall in den klassischen Medien präsent. Um in einem Wahlkampf wahrgenommen zu werden und auch den eigenen Leuten das Gefühl zu geben, sichtbar zu sein, sind kostenintensive Plakate ein gutes Mittel, aber nur ein Instrument von vielen. Zeitungsinserate sind eine gute Möglichkeit, eigene Botschaften unverfälscht zu transportieren, aber teuer. Letztendlich braucht es Mitarbeiter, die eine Kandidatur und eine Partei am Laufen halten. Die müssen bezahlt werden. Oder sie sind Mandatare und werden von der öffentlichen Hand bezahlt. Gelingt erst einmal der Sprung in einen Landtag oder gar in den Nationalrat, deckt die Klub- und Parteienförderung einiges ab. Während Grosz und Wlazny kein Budget hatten, ließ sich Wallentin von Frank Stronach sponsern, der zumindest seine Inserate finanzierte.

Der Tag der Abrechnung. Foto: APA/Georg Hochmuth

Themen

Ganz ohne Themen wird es nicht gehen. Die eigene Persönlichkeit, wenn sie gut eingesetzt wird, kann viel übertünchen, letztendlich müssen die Person und die Partei aber auch inhaltlich für etwas stehen. Und sei es nur für den Protest, das Dagegensein und die Ablehnung der etablierten Parteien oder des "Systems", wie das sogar die FPÖ, die selbst zum Parteien-Establishment gehört, propagiert hat. Die Liste MFG hat in erster Linie auf Corona und die Ablehnung der Maßnahmen gesetzt, das hat nicht gereicht. Wlazny hat im Wahlkampf versucht, Sozialthemen wie Kinderarmut, Mindestpensionen oder die schlechte Bezahlung von Frauen aufs Tapet zu bringen, diskutiert wurde letztlich nur der knackige Vorschlag, Eignungstests für Minister abzuhalten. Tassilo Wallentin hatte im Wahlkampf zu allem etwas zu sagen, mehr noch, er wusste es immer schon, hatte also Lösungen für die Inflation und den Ukraine-Krieg parat. Thematisch ist er kaum durchgekommen.

Programm

Um längerfristig Bestand zu haben und inhaltlich firm zu sein, braucht es ein Programm. Das ist mühsam, aber unentbehrlich. Es braucht Positionen zum Weltfrieden, zur sozialen Lage, zum Pensionssystem, zum Schulsystem und zur Gleichberechtigung. Fragt oft keiner nach, gehört aber zur Grundausstattung einer Partei. Inhaltliche Positionen vertreten zu können schadet auch nicht, wenn man einmal ins Zentrum oder sonst einer TV-Diskussionsrunde eingeladen wird. Es gibt sogar Wählerinnen und Wähler, die sich am Programm orientieren und jene Partei wählen, mit der sie inhaltlich die größte Übereinstimmung haben – egal, wer an der Spitze steht.

Kontakte

Geld, Medien, Informationen. Auf dem Weg zur Macht sind gute Kontakte und ein belastbares Netzwerk extrem wichtig. Unterstützung oder zumindest ein gewisses Wohlwollen von Medien sind hilfreich, wenn man in der Öffentlichkeit vorkommen will. Wer nicht regelmäßig gehört und gesehen wird, findet keine Wählerinnen. Über gute Kontakte gerät man auch an potente Sponsoren, die mit Spenden aushelfen können. Schließlich braucht es abseits des Spitzenkandidaten weitere Persönlichkeiten, die für die Partei stehen. Christian Kern und Dominik Wlazny, das würde vielen Leuten links der Mitte gut gefallen. Wallentin hat ohnedies schon seine Kontakte zu Frank Stronach spielen lassen. Ein Schulterklopfer von seinem Idol Arnold Schwarzenegger wäre auch super.

Partei

Wer Mandate in Landtagen oder im Nationalrat anstrebt, braucht eine Partei und Menschen, die Abgeordnete sein können. Dominik Wlazny hat bereits eine Partei, er ist sogar Bezirksrat. Der Name Bier-Partei, damals sicherlich sehr lustig, ist heute eher ein Hindernis, wenn er auf breiter Ebene ernst genommen werden will. Es gab schon gutgemeinte Ratschläge Richtung SPÖ, Wlazny einen Listenplatz anzubieten. Aber damit wäre eines seiner stärksten Merkmale, das er selbst immer in den Vordergrund gestellt hat, weg: die Unabhängigkeit. Wlazny und SPÖ, das geht also nicht. Wallentin und die ÖVP? Wäre logisch und kompatibel. Eine Kandidatur für die FPÖ hat Wallentin zuerst verhandelt, dann abgelehnt, da kam man in Corona-Fragen nicht zusammen. Mit der ÖVP könnte sich das inhaltlich gut ausgehen, allerdings ist die Frage, ob sich die ÖVP das antun möchte. Und letztlich gilt für Wallentin, was auch für Wlazny gilt: Die Unabhängigkeit war einer seiner stärksten Werte.

Apropos Werte

Wlazny steht für eine gerechtere Welt, für alles, was im linken Spektrum von Bedeutung ist: gegen Armut, für soziale Gerechtigkeit und bessere Bezahlung, gegen Diskriminierung, für den Klimaschutz. Bier trinken ist super, Cannabis geht auch. Ist zwar kein Wert, aber immerhin war Wlazny so ehrlich, den Konsum eingestanden zu haben. Wallentin hat auch seine Werte, für ihn ist Leistung wichtig, das lebt er selbst vor, und damit ist er schon ziemlich nah an der ÖVP dran. Dass von ihm frauenfeindliche Witzchen und Bemerkungen bekannt wurden, spricht nicht unbedingt für ein gänzlich gesundes Wertesystem. Immerhin ist er Alleinerzieher, er kommt also seiner Verantwortung als Vater nach.

Glaubwürdigkeit

Dominik Wlazny ist jung, frisch und frech, unabhängig und Rockmusiker, er genießt bei seinem Publikum hohes Ansehen und Glaubwürdigkeit. Dass es ihm gelungen ist, den FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz zu ärgern und Amtsinhaber Alexander Van der Bellen zumindest herauszufordern, wird ihm hoch angerechnet. Diese Form der Street-Credibility besitzt Wallentin mit Sicherheit nicht, er wendet sich an ein ganz anderes, älteres und konservatives Publikum. Dort kommt auch seine Dackeldame Mathilde gut an. Seine Unabhängigkeit als Rechtsanwalt, die von ihm verfassten Bücher (auch wenn sie inhaltlich infrage gestellt werden) und seine jahrelange Kolumnistentätigkeit bei der Krone lassen ihn in seinen Kreisen glaubwürdig erscheinen.

Fazit

Wlazny braucht noch Geld und mehr Mitarbeiter, Wallentin eine (eigene) Partei, also ein Team, und griffige Themen. Mit entsprechendem Anlauf, medialem Rückenwind und fortgesetztem Schwächeln der etablierten Parteien könnte beiden Kandidaten der Sprung über die Vierprozenthürde bei einer Nationalratswahl gelingen. Insbesondere Wlazny hat bewiesen, dass er Kampagnen kann. Langen Atem werden beide brauchen.

(Michael Völker, 16.10.2022)