Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung gibt es vor allem in größeren Städten. In ländlichen Regionen fehlt oft ein Angebot. Der Ausbau scheitert nicht nur am Geld

Um 16 Uhr ist Schluss, am Freitag gehen alle mittags nach Hause. Dann sind Eltern auf die lieben Verwandten angewiesen, wenn sie betreuungspflichtige Kinder mit Vollzeitjob vereinbaren müssen. Es ist ein Beispiel, das eine Landgemeinde in Oberösterreich betrifft, das aber die Verhältnisse in vielen ländlichen Regionen abbildet. Die Tagesbetreuung der Sechs- bis 13-Jährigen in Schulen und Horten ist oft nicht gesichert. Wer nicht auf die Familie bauen kann, beschränkt sich auf Teilzeit. In Zeiten des Fachkräftemangels ein besonders großes Problem.

Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung werden seit über zehn Jahren gezielt gefördert. Für jede Familie sollte es bis 2025 möglich sein, dass der Nachwuchs in einem Umkreis von nicht mehr als 20 Kilometern vom Wohnort entfernt eine ganztägige Schule besuchen kann. Das Ziel, eine Betreuungsquote von 40 Prozent zu erreichen, ist weit entfernt. "Es ist ohnehin bescheiden, sagt AK-Ökonom Markus Marterbauer "in den skandinavischen Ländern ist das Standard". Das Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) hat für die Arbeiterkammer (AK) den Status quo erhoben – und herausgearbeitet, warum der Ausbau so langsam voranschreitet.

Nachmittagsbetreuung ist nicht überall verfügbar. Das scheitert nicht nur am Geld. Oft sind die Gemeinden überfordert. Foto: picturedesk/Daniel Scharinger

Das Ergebnis: Mit 218.060 Schulkindern besuchte 2019/2020 nur knapp ein Drittel in der Primarstufe eine Ganztagsschule oder die Nachmittagsbetreuung – eine Betreuungsquote von 32 Prozent. Wobei das Angebot in Städten besser und in Wien am besten ausgebaut ist. Tirol und Vorarlberg sind Schlusslichter, das Burgenland hält mit Wien mit. Soll die Quote auf 40 Prozent steigen, müssten zusätzliche 52.000 Plätze entstehen, so das KDZ. Die Kosten schätzt man auf 154 bis 200 Millionen Euro, also zwölf bis 20 Millionen pro Jahr, dazu kämen bis zu 180 Millionen jährlich für den Betrieb.

Kompetenzwirrwarr

"Am Geld kann es nicht scheitern", sagt Marterbauer mit Blick auf das Heeresbudget – es soll bis 2026 um rund 5,3 Milliarden aufgestockt werden. Es hapert aber ohnehin nicht nur an den finanziellen Mitteln. Aus den Gemeinden ist laut KDZ-Studie zu vernehmen, dass das Kompetenzwirrwarr für Sand im Getriebe sorgt: Für die Infrastruktur sind die Schulerhalter (die Gemeinden) zuständig, Sportangebote stellen diese freiwillig auf die Beine, zu organisieren und zu finanzieren sind sie durch die Gemeinden, für das Lehrpersonal sind die Länder zuständig, für Freizeitpersonal die Gemeinden – alles suboptimal.

Lehrkräfte für die Freizeitbetreuung zu motivieren fällt auch aus finanziellen Gründen schwer: Die Bezahlung ist schlechter. Foto: Imago/Imagebroker/Jan Tepass

Dabei sei ein Ausbau "äußerst nötig", betont auch Wifo-Expertin Ulrike Famira-Mühlberger: "Mehr Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung erlauben nicht nur den Haushalten, allen voran in der Regel Frauen, ihr Arbeitsangebot zu erweitern, sondern geben auch Kindern aus sozial benachteiligten Haushalten eine größere Chance, zu ihren Peers aufzuschließen." Gemeinden könnten zudem die Abwanderung – vor allem junger Frauen – stoppen, so die befragten Gemeinden selbst.

Kostenloses Mittagessen

ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann fordert einen bundesweiten Sondertopf, Aus- und Weiterbildung des notwendigen Fachpersonals – und kostenloses Mittagessen. Aufgrund der Teuerung würden derzeit oft Kinder von der Nachmittagsbetreuung abgemeldet. Und sie hält vom Bund bereitgestellte Kompetenzzentren in den Regionen für unabdingbar. Der volkswirtschaftliche Nutzen eines Ausbaus sei schwer zu beziffern, räumt das KDZ ein. Laut Schätzung des Österreichischen Instituts für Familienforschung 2018 hätten sich bei den Elementarbildungsausgaben 2006 bis 2016 die Mehrkosten nach wenigen Jahren selbst finanziert. Eco Austria verwies in einer Studie 2021 auf langfristig positive Effekte wie höhere Wirtschaftsleistung etwa durch höhere Bildungsabschlüsse.

Keine falschen Erwartungen

Eines dürfe man aber nicht erwarten, so Josef Zweimüller, Arbeitsmarktforscher an der Universität Zürich: Der Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung führe nicht automatisch zu einem Abbau der Gender-Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Da gelte es Anreize für Väter zu schaffen, sich stärker in der Kinderbetreuung zu engagieren und das Engagement auf dem Arbeitsmarkt etwas zurückzuschrauben. (Regina Bruckner, 15.10.2022)