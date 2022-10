Immer weiter. Foto: IMAGO/Pixsell

Red Bull Salzburg ist beim violetten Lieblingsgegner aus Wien auf drei Zähler aus. Eine Woche vor dem Schlager gegen Verfolger Sturm Graz gastiert der Serienmeister am Sonntag (17.00 Uhr) bei der Austria mit dem klaren Ziel, die Spitzenposition vor dem Duell mit den Steirern nicht abzugeben. Die "Veilchen" treffen mit einer miserablen Bilanz auf den heimischen Dominator, sie kündigten wieder einmal Gegenwehr an.

Salzburg hat sich in den vergangenen Jahren statistisch gesehen als Schrecken der Austria etabliert. 13 Spiele – zwölf Siege bei einem Remis – ist der Serienmeister gegen die Favoritner ungeschlagen. Diese waren in ihren Heimspielen aber oft nahe dran an Zählbarem. In der Vorsaison verlor die Austria in der Generali Arena 0:1 und 1:2.



Die Austria kommt im Oktober ebenfalls nicht zum Durchschnaufen. Der Kader der Wiener erlaubt derzeit aber wenig Rotation. Lukas Mühl und Marvin Martins drohen in der Abwehr weiter auszufallen, zu den Langzeitverletzten gesellte sich Muharem Huskovic, der nach seinem schweren Autounfall auf dem Weg der Besserung ist.

"Wir haben eine angespannte Kadersituation mit Huskovic on top. Aber wir haben es immer geschafft, eine gute Mannschaft auf den Platz zu bringen", meinte Manfred Schmid. Austrias Trainer führte die zwei Tage weniger Regeneration an, die sein Team gehabt habe. Gegen Villarreal blieb eine taktisch disziplinierte Vorstellung unbelohnt. Mit einem ähnlichen Ansatz könnte es die Austria auch gegen Salzburg versuchen.

Grazer Selbstvertrauen

Vier Ligasiege in Folge, in der Europa League ein 2:2 bei Lazio Rom – Sturm Graz erwartet den Wolfsberger AC am Sonntag (14.30 Uhr) mit viel Selbstvertrauen. Zwei Punkte fehlen den zweitplatzierten Steirern vor der 12. Runde der Fußball-Bundesliga auf Leader Salzburg, ein neuerlicher "Dreier" könnte Stefan Hierländer und Co. sogar an die Spitze bringen. Der WAC muss sich nach dem Rückschlag gegen Ried hingegen wieder erholen.

So schön der Punktgewinn in Rom für Sturm auch war, die Partie nagte an den Kräften. "Es war ein extrem intensives Spiel, weil dich eine Mannschaft wie Lazio selbst in Unterzahl fordert – im Kopf wie physisch", gab Trainer Christian Ilzer zu bedenken. "Es ist in allen Bereichen eine große Müdigkeit da. Problematisch ist die Müdigkeit, die im Kopf entsteht. Die Spieler können nach dem ganzen Adrenalin kaum schlafen in der Nacht. Wir haben dann noch gegessen im Hotel, sind nicht vor zwei, drei Uhr ins Bett."

Altacher Schwung?

Der SCR Altach will sich vom jüngsten Rückschlag auf dem Weg nach oben nicht irritieren lassen. Die Vorarlberger zeigten in der Vorwoche gegen Meister Salzburg eine starke Vorstellung, Zählbares kam jedoch nicht heraus. Mit Ried und Hartberg überraschten derweilen direkte Konkurrenten im unteren Tabellendrittel. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastieren die Hartberger im "Ländle".

Die Oststeirer reisen mit einem 3:0 beim LASK und herausragender direkter Bilanz gegen Altach im Gepäck an. Hartberg verlor in der Bundesliga nur eines der vergangenen elf Duelle, sechsmal siegte der TSV dabei. Im heimischen Schnabelholz ist Altach aktuell fünf Partien (eine Niederlage, vier Unentschieden) gegen Hartberg sieglos. (APA, 14.10.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen – SONNTAG:

Sturm Graz – Wolfsberger AC (Graz, Merkur-Arena, 14.30 Uhr, SR Jäger). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a). 2021/22: 4:1 (a), 0:3 (h), 2:0 (a), 1:4 (h)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Borkovic, Affengruber, Schnegg – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Prass – Ajeti, Böving

Es fehlt: Demaku (Schulter)

Fraglich: Wüthrich (Schulter)

WAC: Bonmann – Baumgartner, Piesinger, Schifferl – Novak, Ballo, Leitgeb, Kerschbaumer, Anzolin – Baribo, Malone

Es fehlen: Jasic (Riss des Syndesmosebands), Scherzer (Fußverletzung)

* * *

SCR Altach – TSV Hartberg (Altach, Cashpoint Arena, 14.30 Uhr, SR Untergasser). Bisheriges Saisonergebnis: 1:2 (a). Ergebnisse 2021/22: 2:1 (a), 0:2 (h), 0:0 (h), 0:4 (a)

Altach: Casali – Strauss, Zwischenbrugger, Edokpolor – Jurcec, Nimaga, Jäger, Forson – Bischof, Nuhiu, Tibidi

Es fehlen: Odehnal (Muskelverletzung), Reiter (Kreuzbandriss)

Hartberg: Swete – M. Horvat, Sonnleitner, Karamarko – Frieser, Fadinger, Heil, Providence – Aydin – Kriwak, Tadic

Es fehlen: Klem (Knie), Sturm (Sprunggelenk), Almog (Adduktoren)

* * *

Austria Wien – Red Bull Salzburg (Wien, Generali-Arena, 17.00 Uhr, SR Hameter). Bisheriges Saisonspiel: 0:3 (a). Ergebnisse 2021/22: 0:1 (a), 0:1 (h), 1:2 (h), 0:5 (a)

Austria: Früchtl – Teigl, Ranftl, Galvao, Meisl, Polster – Braunöder, Holland, Fischer – Gruber, Fitz

Es fehlen: Huskovic (nach Verkehrsunfall), Raguz (Reha), El Sheiwi, Wustinger (beide Kreuzbandriss), Handl (Oberschenkel)

Fraglich: Mühl (Leiste), Martins (Knie)

Salzburg: Köhn – Dedic, Piatkowski, Pavlovic, Wöber – Diarra, Gourna-Douath, Sucic, Kjaergaard – Sesko, Adamu

Es fehlen: Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Kameri (Schulter), Koita (Oberschenkel), Tijani (rekonvaleszent)

Fraglich: Ulmer (Adduktoren)