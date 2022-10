Auch Ämter fürchten sich vor der Energiekostenabrechnung. Die Folge: Sparmaßnahmen Foto: IMAGO/Political-Moments

Es wird kalt im kommenden Winter. Und an manchen Orten deutlich kühler als in den vergangenen Jahren. "Licht aus und Temperatur runter" ist aufgrund der Energiekrise das Motto in vielen Kommunen.

Mission 11



Ausgangsbasis für weitere Maßnahmen in etlichen Bereichen des täglichen Lebens ist die im September vom Bund ins Leben gerufene "Mission 11". Der Name ist Programm: Erklärtes Ziel der auf "kleine Änderungen unseres Verhaltens" zielenden Energiespartipps ist ein um elf Prozent reduzierter Verbrauch von Energie. Doch der Wille allein reicht oft nicht, um den öffentlichen Sparefroh glücklich zu machen. Diese Erfahrung musste man zuletzt etwa in Salzburg machen. Dort war die Aufregung groß, als bei Elternabenden durchsickerte, dass es vonseiten des Stadtratskollegiums die Überlegung gebe, in den Kindergärten und Schulen im bevorstehenden Winter das Warmwasser abzudrehen. Nach viel Protest der Erziehungsberechtigten und einer weiteren Sitzung des Kollegiums war aber dann rasch klar, dass das Eiszapfenprogramm für den Nachwuchs vom Tisch ist. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) teilte mit, dass man zwar alles daransetzen werde, die Bundesvorgabe der elfprozentigen Einsparung umzusetzen. Aber: "Wir werden sicherlich nicht das Warmwasser zum Nachteil der Kinder und des Personals abdrehen."

Warmwasserverzicht



Ihren Ursprung hatte die Debatte in einem städtischen Beschluss, in den öffentlichen Gebäuden auf warmes Wasser zu verzichten. Die Bauabteilung unter Stadträtin Martina Berthold (Grüne) teilte das dann in einem Schreiben an die gesamte Stadtverwaltung mit – also auch den Schulen und Kindergärten.

Zumindest aber bekommen die Bundesschulen (AHS und BMHS) dank eines neuen Erlasses des Bildungsministeriums demnächst eine Checkliste zum Energiesparen. Die Schulleitungen werden darin befragt, ob sie bestimmte Maßnahmen betreffend Heizung, Licht, Lüften, Sanitäranlagen, Elektrogeräte oder IT-Ausstattung schon getroffen haben. Anhand dieser Liste sollen Schüler und Lehrer dann selbst Maßnahmen zum Energiesparen ausarbeiten. Verbindliche Sparvorgaben des Ministeriums gibt es hingegen nicht.

Licht aus bei der Steckerleiste, um Strom zu sparen. Foto: IMAGO/Robert Poorten

Checker am Stecker

Konkret wird in der Checkliste etwa gefragt, ob eine Absenkung der Raumtemperatur vorstellbar oder möglich ist. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) will ja eine verbindliche Regelung schaffen, mit der die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad Celsius limitiert wird. Der Richtwert für die Checkliste beträgt allerdings nicht die angestrebten 19 Grad, vielmehr wird darauf hingewiesen, dass "nach Erfahrung der Energieexperten des Bundes (EBB) die durchschnittliche Raumtemperatur in Bundesdienststellen über dem vom Österreichischen Institut für Schul- und Sportstättenbau definierten Richtwert von 22 Grad Celsius liegt".

Außerdem werden die Direktorinnen und Direktoren gefragt, ob etwa Laptops und PCs nach Arbeitsende komplett ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt werden. Empfohlen wird die Verwendung einer schaltbaren Steckerleiste oder das automatische Herunterfahren von PCs nach Unterrichtsende statt Stand-by-Betriebs. Auch das Ausschalten von Kopierern, Druckern, Infoscreens und WLAN-Accesspoints wird in Erinnerung gerufen.

Linz zeigt die kalte Schulter

In Linz ist es schon fix: Am vergangenen Montag erhielten rund 3000 Mitarbeiter eine unterkühlte Videobotschaft von Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ): Die Magistratsbüros für die rund 3000 Mitarbeiter werden nur mehr auf 19 Grad geheizt – mit dem Segen der Personalvertreter.

In einigen Gemeinden Oberösterreichs muss Umweltministerin Gewessler hingegen mit heftigem Widerstand rechnen. Lengaus (Bezirk Braunau) Bürgermeister Erich Rippl (SPÖ) und dem Ortschef von Altheim (Bezirk Braunau) Harald Huber (FPÖ) sind 19 Grad deutlich zu frisch. "In den Büroräumen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, sollte das Arbeitsklima so sein, dass sich jeder wohlfühlt", sagt Rippl. Und auch Huber würde seinen Bediensteten 19 Grad in den Büros nicht zumuten: "Wir werden uns irgendwo bei 20 Grad einigen."

Auch in den Wiener Linien wird es kühler. Die Temperatur in U-Bahnen und Straßenbahnen sowie in Dienststellen wird um zwei Grad reduziert. Laut Wiener Linien sollen die Garnituren nur mehr bis 18 Grad geheizt werden.

Und wer heuer die Ski auspackt, wird wohl ebenso die Kälte deutlicher spüren. Wer nach der rasanten Abfahrt etwa glaubt, sich auf dem Sessellift dank Sitzheizung wieder erwärmen zu können, der irrt: Der Skiverbund Ski Amadé etwa dreht die Sitzheizung nur mehr bei extremer Kälte auf.

(Markus Rohrhofer, 15.10.2022)