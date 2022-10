Unterwegs durch die Nacht mit "Nachtgschicht" auf ATV. Foto: atv

ATV begleitet Menschen in Wien, Graz und Linz künftig durch die Nacht. Ob Peepshow-Tänzerin in Wien, Würstelstandwirtin in Linz oder 24h-Tankstellenmitarbeiter in Graz: Sie alle finden Eingang in das neue Format "Nachtgschicht". Erstmals zu sehen ist es am Samstag, 15. Oktober, um 20.15 Uhr. In der ersten Ausgabe geht es hinter die Kulissen einer Wiener Peepshow, wo Sexarbeiterinnen die intimsten Wünsche ihrer Kunden preisgeben. Auch wird ein DJ der Wiener Bettelalm begleitet und gibt es einen Stopp bei einem der beliebtesten Nachttreffpunkte von Linz: einem Würstelstand, wo sich einsame Single-Männer ums letzte Bier streiten. Der Privatsender verspricht in einer Aussendung ein "unterhaltendes, brisantes und informatives" Format.

Am Sonntag, 16. Oktober, feiert der pensionierte Chef der Wiener Finanzpolizei, Franz Kurz, mit dem Format "Schluss mit Schulden" Premiere. Ab 21.20 Uhr ist zu sehen, wie er dem Friseur Reemon hilft, der vor 16 Jahren einen Salon der Luxusklasse eröffnete, mit der Coronapandemie und ausbleibender Kundschaft allerdings ins Strudeln geriet. Die Schulden belaufen sich auf über 240.000 Euro. Auf einen kleineren Schuldenberg in der Höhe von 11.000 Euro blickt der gelernte Bodenleger Andreas, der im Vorjahr seinen Job verlor und seitdem arbeitslos ist. Das halbe Monat bleibt sein Kühlschrank mittlerweile leer. Schuldencoach Kurz nimmt sich seiner an. (APA, 14.10.2022)