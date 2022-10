[Livebericht] Krieg in der Ukraine

[#Metoo und die Folgen] Ein Aufschrei und sein Nachhall: Beschuldigte fünf Jahre nach #MeToo

[Podcast Inside Austria] Dominik Wlazny: Österreichs neuer Polit-Shootingstar?

[Reportage] Im Ort, wo Rosenkranz Präsident wäre

[Gesundheit] Droht im Winter eine schwere Grippewelle?

[International] Chaos nach Budgetentwurf: Britischer Finanzminister Kwarteng muss nach nur 37 Tagen gehen

[Kommentar der anderen] Warum man Wlazny nicht dankbar sein muss

[Podcast Thema des Tages] Sebastian Kurz: Was nach dem Polit-Aus alles möglich ist

[Wirtschaft] Immer mehr Haushalte haben Probleme, ihre Fixkosten zu decken

Warum geht der Ausbau der Nachmittagsbetreuung so schleppend voran?

[Wetter] Eine Warmfront bringt in der Nordhälfte meist dichte Wolken und es regnet. In Tirol und Vorarlberg klingt der Regen im Lauf des Vormittages ab und dann gibt es erste Auflockerungen. In Ober- und Niederösterreich regnet es am meisten, hier klingt der Regen erst um die Mittagszeit ab. In der Südhälfte regnet es kaum und hier kommt auch am längsten die Sonne durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Frühtemperaturen 7 bis 14, Tageshöchsttemperaturen 13 bis 21 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.



[Zum Tag] Als Tag des weißen Stockes nutzen weltweit Blindenverbände den 15. Oktober, um auf ein essentielles Schutzzeichen für blinde und sehbehinderte Menschen aufmerksam zu machen, nämlich auf den "Weißen Langstock".