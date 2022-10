Als CEO zuständig für die VGN-Titel "trend", "News", "autorevue", "e-media" und "yachtrevue": Ralf B. Six Foto: VGN

Die neu geschaffene VGN-Markenwelt mit den Titeln "trend", "News", "autorevue", "e-media" und "yachtrevue" hat mit Ralf B. Six nun einen CEO, DER STANDARD berichtete. Er verantwortet die Markengruppe gemeinsam mit "trend"-Chefredakteur Andreas Weber und "News"-Chefredakteurin Kathrin Gulnerits, die als Chief Content Officer agieren werden. Director of Sales ist Bastian Hoi.

In einem Interview mit "Horizont" stellte Six seine Pläne für "News" vor. Ähnlich zu "trend" solle die Positionierung des Nachrichtenmagazins geschärft werden. "Ich sehe 'News' in Zukunft als eine Art Schwesternmagazin des 'trend', positioniert in der gesellschaftspolitischen Elite. Vielleicht sogar mit einer adaptierten Erscheinungsweise, alternierend zum 'trend'", sagte Six.

Als gesellschaftspolitische Elite erachtet er etwa Politiker, Spitzenbeamte, Spitzen von Interessenvertretungen oder auch Künstler. "Alle, die gesellschaftspolitisch relevant sind, wollen wir mit Premiumcontent beliefern, und dort ebenfalls eigene Community-Ausgaben einziehen. Etwa ein – Arbeitstitel – 'News Politikum', das an 5.000 bis 10.000 politische Repräsentanten in Österreich gehen soll", erklärte der neue CEO. Am Markt solle das erneuerte "News" ab Jänner 2023 sein. "Aber solche Prozesse dauern oft länger als geplant", meinte Six. (APA, 14.10.2022)