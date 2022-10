Der ehemals unscheinbare Bürokrat wurde zum mächtigen Mann an der Spitze Chinas. Am Sonntag lässt sich Chinas Präsident Xi Jinping seine Macht vom Volkskongress absegnen

Xi Jinping lässt keinen Raum mehr für Widerspruch oder Kritik. Foto: REUTERS/Jason Lee

Viele haben ihn falsch eingeschätzt. Als Xi Jinping im März 2008 vom Nationalen Volkskongress der Kommunistischen Partei Chinas zum Vizepräsidenten und damit zum designierten Nachfolger von Hu Jintao ernannt wurde, galt er als unscheinbarer Bürokrat und potenzieller Reformer. Sein Vater war einst Weggefährte von Mao Tse-tung, der für liberale Ansichten bekannt war und in Ungnade fiel. Während der Kulturrevolution wurde die Familie verfolgt; Xi Jinping floh aufs Land, wo er als Landarbeiter in einer Höhle lebte; seine Schwester nahm sich das Leben.

Unter Deng Xiaoping kehrte der Vater 1979 in Positionen der Macht zurück, sein Sohn in das privilegierte Leben eines sogenannten Prinzen. Er studierte technische Chemie, marxistische Philosophie und Recht; danach arbeitete er sich in den südöstlichen Küstenprovinzen Fujian und Zhejiang politisch hoch. Dank der Nähe zu Taiwan waren dies bald wirtschaftliche Boomregionen. Selbst in China war Xi wenig bekannt, im Gegensatz zu seiner zweiten Frau Peng Liyuan, einer beliebten Volksmusiksängerin. Die gemeinsame Tochter studierte in Harvard.

Konkurrenten überholt

Als der Bürgermeister der Metropole Schanghai 2007 wegen Korruption abgesetzt wurde, folgte Xi ihm nach und überholte in der Parteihierarchie zahlreiche Konkurrenten. Im November 2012 wurde er Generalsekretär und "Überragender Führer", ein halbes Jahr später Staatspräsident.

Mit einer aggressiven Antikorruptionskampagne entledigte sich Xi rasch aller Rivalen und änderte den Ton und die Richtung der chinesischen Politik. Repression und Zensur wurden härter, ein System der Massenüberwachung eingeführt, das Selbstbewusstsein in der Außenpolitik, auch gegenüber den USA, wuchs. Xis Gedankengut wurde in der Tradition Maos zur Staatsideologie erklärt. Als der Volkskongress 2018 die zehnjährige Amtszeitbegrenzung des Präsidenten aufhob, war klar, dass Xi die größte Machtfülle seit Mao innehat. Auch in der Partei lässt der 69-Jährige keinen Raum mehr für Widerspruch oder Kritik.

Das bekamen nicht nur die muslimischen Uiguren und die demokratische Opposition in Hongkong brutal zu spüren, sondern auch reich gewordene Unternehmer, die sich Xis pseudo-maoistischer Ideologie unterordnen mussten. In den endlosen Corona-Lockdowns wurden Millionen zum Opfer seiner Willkür. Der Volkskongress ab Sonntag wird diese neue Tyrannei offiziell absegnen. Der Mann an der Spitze bleibt dennoch ein Rätsel. (Eric Frey, 15.10.2022)