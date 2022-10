In dieser Galerie: 3 Bilder 22. Juni 1986, Aztekenstadion: Diego Maradona ist zu kurz, aber die Hand Gottes hilft, Goalie Peter Shilton hat das Nachsehen. Foto: imago images/ANP Dieser Ball wurde von der Hand Gottes berührt. Foto: APAP/EPA Diese Nike Air Jordans waren um 126.500 Euro zu haben. Foto: APA/AFP/Coffrini

Ali Bin Nasser Bennaceur ist in der glücklichen Lage, aus dem wohl schwersten professionellen Fehler seines Lebens ordentlich Kapital zu schlagen. Der 78-jährige Tunesier lässt am 16. November im Londoner Auktionshaus Graham Budd den Matchball des legendären Viertelfinales der WM 1986 zwischen Argentinien und England versteigern.

Die Albiceleste schlug damals im Aztekenstadion zu Mexiko-Stadt die Three Lions mit 2:1. Beide Tore der späteren Weltmeister erzielte Diego Maradona. Beim ersten Treffer sechs Minuten nach der Pause war der "Goldjunge" nach einem missglückten Klärungsversuch von Steve Hodge mit der Hand am Ball und bezwang so Goalie Peter Shilton. Schiedsrichter Bin Nasser gab später an, sich bei der Beurteilung der Situation auf seinen bulgarischen Linienrichter Bogdan Dochev verlassen zu haben. Der gab wiederum seinem reichlich unerfahrenen Chef die Schuld.

Das Tor sei "ein bisschen mit dem Kopf von Maradona und ein bisschen mit der Hand Gottes" erzielt worden, sagte Argentiniens Fußballheros nach der Partie. Den Spielball, der wie damals üblich vom An- bis zum Abpfiff getreten wurde, hat sich jedenfalls der schwache, aber gewitzte Referee gesichert.

2015 besuchte Maradona seinen "ewigen Freund" in Tunesien und beglückte Bin Nasser noch mit einem signierten Trikot. Im November 2020 erlag der Fußballgott mit nur 60 Jahren den Folgen eines Herzinfarkts. Sein Besitz wird seither versilbert.

Berührt, getroffen

Bis 28. Oktober können Gebote für den Ball, den die "Hand Gottes" berührt haben soll, abgegeben werden. Bin Nasser darf auf zumindest 2,8 Millionen Dollar Erlös hoffen. Das wäre im Vergleich zum Preis, den Maradonas Trikot vom England-Match erzielte, fast ein Schnäppchen. Es brachte im vergangenen Mai bei Sotheby’s mehr als neun Millionen Dollar. Schöne Pointe: Einbringer des edlen Stoffstücks mit der Nummer zehn war Steve Hodge, der Maradona seinerzeit das Handtor aufgelegt hatte.

Sein Souvenir brach den bis dahin geltenden Auktionsrekord von 5,6 Millionen Dollar, die 2019 ein Trikot der US-Baseball-Legende Babe Ruth gebracht hatte. Die Bestmarke hielt aber nur bis zum 15. September, an dem bei Sotheby’s in New York ein Trikot von Michael "Air" Jordan erst bei 10,1 Millionen Dollar zugeschlagen wurde. Die Basketballikone hatte das rote Leiberl der Chicago Bulls mit der Nummer 23 im ersten Spiel der Finalserie 1998 getragen, in der Jordan den sechsten und letzten Titel in der National Basketball Association (NBA) holen sollte.

Seit seinem Rücktritt kommen immer wieder Devotionalien des mittlerweile 59-Jährigen auf den Markt, vor allem Sportschuhe sind begehrt. Die bisher teuersten, Nike Air Ships der Größe 46 aus dem Jahr 1985, brachten 1,5 Millionen Dollar.

Abgesehen von Spitzenstücken, zu denen auch ein um 8,8 Millionen Dollar versteigertes Manifest Pierre de Coubertins zur Wiederauflage der Olympischen Spiele aus dem Jahr 1892 zählt, wird von spezialisierten Auktionshäusern ein gewaltiger Markt mit Souvenirs zur Sportgeschichte bespielt. Die Pandemie kurbelte das Geschäft ordentlich an, weil einerseits aus individuellen Notlagen heraus mehr Ware auf den Markt kam, andererseits aber mehr potenzielle Kunden auf die Seiten der Anbieter fanden.

Getragen, gewaschen

Eine besondere Stellung nehmen tatsächlich getragene Trikots ein. Getragen ("matchworn") und gewaschen, aber mit moderaten Gebrauchsspuren, je nach Träger mehr oder weniger wertvoll, erweisen sie sich als vielversprechende Anlage. Allerdings sind gerade Textilsouvenirs fälschungsanfälliger als etwa Fotos, Sammelkarten oder Hardware wie Autos.

Das beste Geschäft wird ohnehin mit neuen Sporttrikots, sogenannten Fantrikots, gemacht. Das mit RONALDO 7 beflockte Leiberl von Manchester United erlöste im Herbst 2021 innert einer Woche 220 Millionen Euro. Dies ist zu bedenken, wenn die Red Devils den Portugiesen lieber heute als morgen loswerden wollen. (Sigi Lützow, 14.10.2022)