Coltrane war Officer des Order of the British Empire. Foto: AP / Jonathan Short

Larbert – Der britische Schauspieler Robbie Coltrane, bekannt unter anderem durch seine Rolle als Hagrid in den "Harry Potter"-Filmen, ist tot. Coltrane verstarb im Alter von 72 Jahren, wie seine Agentin am Freitag bestätigte.

Der als Anthony Robert McMillan geborene Schotte studierte an der Glasgow School of Art. Von 1993 bis 1995 spielte er die Rolle des Edward Fitzgerald in "Für alle Fälle Fitz". 1995 und 1999 spielte er in den "James Bond"-Streifen "Golden Eye" und "Die Welt ist nicht genug" einen ehemaligen KGB-Agenten. Von 2001 bis 2011 verkörperte er den Halbriesen Hagrid im "Harry Potter"-Universum. 2006 wurde er für seine Verdienste zum Officer des Order of the British Empire (OBE) ernannt.

(red, 14.10.2022)