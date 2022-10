Aktion einer Boulevardzeitung bringt die aktuelle Situation in der britischen Innenpolitik auf den Punkt. Premierministerin Truss in groben Turbulenzen

Wer gemeint hat, nach dem Ende der Ära von Boris Johnson würde es in der britischen Politik weniger chaotisch zugehen, sieht sich derzeit eines besseren belehrt. Mit atemberaubender Geschwindigkeit und einem offenbar nicht ganz fertig berechneten Steuerpaket hat Premierministerin Liz Truss für gehörige Turbulenzen auf den Finanzmärkten gesorgt – und sich selbst massive Kritik aus so ziemlich allen Richtungen eingehandelt.

Die Konsequenz: Vor kurzem musste Finanzminister Kwasi Kwarteng zurücktreten. So mancher Beobachter gibt allerdings auch dem Rest der Regierung keine großen Chancen mehr, die aktuellen Unbilden zu meistern. Also könnte die Ära Truss bereits wenige Wochen nach ihrem Start schon wieder an ihrem Ende sein.

Böse, sehr böse

Auf vorbildlich britische Weise kommentiert nun das Boulevardblatt "Daily Star" den aktuellen Zustand der konservativen Regierung. In einem Youtube-Livestream wurde ein Bild von Liz Truss neben einem Eisbergsalat platziert. Darüber die Frage: "Kann Liz Truss länger als dieser Salatkopf durchhalten?".

Der Stream sorgte in Sozialen Medien schnell für Furore, zum Teil wurde er von mehreren tausend Personen gleichzeitig betrachtet. Im Chat gibt es ebenfalls einen regen Austausch – und natürlich viel Spott für Truss und ihre Truppe. Die meisten scheinen dabei jedenfalls auf den Salat zu tippen. Damit diese Prognose eintritt, müsste die Regierung schon in wenigen Tagen Geschichte sein.

Rekord in Reichweite

Bei aller Kritik: Truss hat durch die aktuelle Situation zumindest sehr gute Chancen, einen neuen Rekord aufzustellen – jenen als Premier mit der kürzesten Amtszeit. Bisher hat George Canning diese Position inne. Im Jahr 1827 musste er seine Position nach 119 Tagen wieder aufgeben – allerdings nicht wegen politischer Kalamitäten, sondern aufgrund seines Ablebens. Liz Truss ist derzeit gerade einmal bei einer Amtszeit von 39 Tagen angekommen. (red, 15.10.2022)