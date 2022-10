Nachdem der Regen nachgelassen hatte und die Fluten in vielen Orten zurückgingen, machten sich hunderte Menschen daran die Straßen vom Schlamm zu befreien. Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST

Melbourne – Nach den jüngsten Überschwemmungen im Südosten Australiens haben die Behörden ein Todesopfer gemeldet. Ein 71 Jahre alter Mann sei tot in seinem überfluteten Garten in Rochester, einer Kleinstadt nördlich von Melbourne, gefunden worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die genauen Todesumstände müssten noch geklärt werden, wegen des Hochwassers könnten die Beamten derzeit aber nicht an den Unglücksort gelangen.

Insbesondere der Bundesstaat Victoria war seit Donnerstag von heftigen Regenfällen heimgesucht worden. Mehrere Vororte von Victorias Hauptstadt Melbourne wurden überschwemmt. Am Samstag ließ der Regen nach und die Fluten gingen vielerorts zurück. Hunderte Menschen machten sich daran, ihr Hab und Gut sowie Straßen von Schlamm zu befreien und Unrat wegzuräumen.

Evakuierung in dutzenden Gemeinden

Der Regierungschef von Victoria, Dan Andrews, erklärte, nach bisherigen Erkenntnissen stehe in 466 Häusern der Fußboden unter Wasser. "Fast mit Sicherheit werden diese Zahlen steigen, da die Überflutungen in einigen Gemeinden noch ihren Höhepunkt erreichen werden", fügte Andrews hinzu. Für einige Dutzend Gemeinden galt weiter eine Evakuierungsanordnung.

An Australiens Ostküste hatten starke Regenfälle in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Überschwemmungen verursacht. Im März hatte Hochwasser in Teilen der Bundesstaaten Queensland und New South Wales große Schäden angerichtet, mehr als 20 Menschen starben. Im Juli wurde wegen Hochwassers eine Evakuierungsanordnung für zehntausende Einwohner von Sydney herausgegeben, mehrere Vororte der größten Stadt Australiens wurden überschwemmt. (APA, red, 15.10.2022)