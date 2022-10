Ein Name, jetzt nur mehr eine Karte: Die RTX-4080-Serie von Nvidia. Foto: Nvidia

Als Nvidia vor wenigen Wochen seine neueste Grafikkartengeneration vorstellte, hatte man sich die Reaktion wohl anders vorgestellt. Statt Begeisterung dominierte nämlich Verwunderung. Verwunderung nicht nur aufgrund des hohen Gewichts mancher Modelle, sondern auch wegen einer seltsamen Namenspolitik. Genau diese Kritik führt nun zu einer ungewohnten Reaktion.



Absage

Nvidia zieht die RTX 4080 12 GB zurück. In einer Stellungnahme auf der eigenen Webseite gesteht das Unternehmen offen einen Fehler ein. Doch sehr unterschiedliche Karten mit dem gleichen Seriennamen zu bedenken, sei falsch gewesen, heißt es. Also soll MItte November zunächst einmal nur die RTX 4080 16 GB erscheinen.

Worum es eigentlich geht: Entgegen dem, was der Name vermuten lässt, unterscheiden sich die beiden Karten bei weitem nicht nur über die Speicheraustattung. So hat das 12-GB-Modell auch erheblich weniger CUDA-Kerne, die Speicherbandbreite wurde ebenfalls reduziert. Das führt dazu, dass der Unterschied in Benchmarks signifikant ist, was für Karten der angeblich gleichen Serie reichlich ungewöhnlich ist.

Ausblick

Abzuwarten bleibt, wie es nun mit der bisher als RTX 4080 12 GB geführten Grafikkarte weitergehen wird. Dass diese komplett eingestampft wird, erscheint jedenfalls unwahrscheinlich. Realistischer ist da schon, dass sie zu einem anderen Zeitpunkt unter einem neuen Namen veröffentlicht wird. (apo, 15.10.2022)