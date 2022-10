Geschäftsführungsjobs ausgeschrieben für ORF.at. Foto: Screenshot ORF.at

Wien – Der ORF hat am Samstag die Geschäftsführung von ORF.at formell ausgeschrieben. Bisher leiten Stefan Pollach, zugleich seit wenigen Monaten Projektleiter der ORF-Streamingplattform Player, und Katharina Wagenhofer interimistisch die ORF-Onlinetochter, nun wurden die Funktionen formell ausgeschrieben.

In der ORF-Onlinetochter ist die derzeit recht intensiv diskutierte "blaue Seite" ORF.at wirtschaftlich, organisatorisch und auch redaktionell angesiedelt.

Der ORF sucht für seine Onlinetochterfirma einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin für den Bereich Finanzen, Personal und Administration sowie für den Bereich "Redaktion und Entwicklung ORF-Onlineangebote und Teletext sowie Technik" – die Funktion passt wohl auf Pollach.

Der langjährige Geschäftsführer von ORF.at, Karl Pachner, scheint bei der ORF-Onlinetochter nicht mehr im Firmenbuch auf.

Streamingpläne und halbiertes Textangebot

Pollach wurde erst im März 2022 zum Projektleiter für die ORF-Streamingplattform "ORF-Player" (Arbeitstitel) bestellt. Um diese Streamingplattform in größerem Rahmen umzusetzen – mit eigenen Streamingformaten oder zuerst im Streaming ausgespielten Produktionen – drängt der ORF auf eine Digitalnovelle des ORF-Gesetzes.

Im Gegenzug hat ORF-General Roland Weißmann im September bei den Medientagen angeboten, die Textinhalte auf ORF.at zu halbieren. Private Medienhäuser verlangen schon lange einen Rückbau der "zeitungsähnlichen", gebührenunterstützten Konkurrenz zu ihren Newsportalen.

Kein Gehaltsrahmen

In der Ausschreibung für die Tochter wird kein Mindestgehalt angegeben wie bei Ausschreibungen für direkte ORF-Funktionen üblich. Die ORF Online und Teletext GmbH kommt nicht im zweijährlichen Einkommensbericht des Rechnungshofes vor, nur die ORF Online und Teletext GmbH & Co KG. Dort werden keine Geschäftsführer und also auch keine Managementgehälter ausgewiesen, weil die Geschäftsführer ja in der GmbH arbeiten.

Die ORF Online und Teletext GmbH führt laut Ausschreibung "die Geschäfte der ORF Online und Teletext GmbH & Co KG. Die Aufgaben der KG sind Betrieb, Weiterentwicklung und redaktionelle Produktion für das ORF.at-Netzwerk, Entwicklung und Produktion des ORF Teletext, redaktioneller und administrativer Betrieb der TVthek sowie Entwicklung und Betrieb der multimedialen Content-Plattform des ORF (Projekt "ORF-Player")."

Die ORF-Onlinetochter wies 2021 einen Umsatz von 18,4 Millionen Euro aus, Ergebnis: knapp drei Millionen Euro. Der ORF bezifferte seine Einnahmen aus Digitalwerbung 2021 insgesamt mit 19,8 Millionen Euro. (fid, 15.10.2022)