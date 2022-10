Panti M. Baghbani gewinnt mit "Weltschmerzmittel", einem Buch, das sich mit den Krisen und dem Chaos unserer derzeitigen "spätkapitalistischen Klimakatastrophen"-Welt auseinandersetzt. Foto: Adrian Almasan

Dass die frisch umgebaute Event-Fläche der Thalia Filiale auf der oberen Mariahilfer Straße möglicherweise schon fast wieder zu klein ist, war natürlich ein Scherz von story.one-Geschäftsführer Hannes Steiner, der aber angesichts des wirklich großen Andrangs beim mittlerweile zweiten Young Storyteller-Award, der dort Freitagabend unter viel Applaus über die Bühne ging, nicht ganz von der Hand zu weisen war. Zwanzig Finalistinnen und Finalisten hatten es aus unglaublichen 1.200 Einsendungen in diesem Jahr auf die Longlist geschafft, aus denen eine sechsköpfige Jury wiederum zehn Finalistinnen und Finalisten der Shortliste ausgesucht hat.

Fans im Publikum

Nicht ganz einfach angesichts der vielen und vor allem vielschichtigen Einsendungen ambitionierter junger Schreibender. Das zeitgemäße Self-Publishing-Format schafft da tatsächlich eine neue Community. "Da wächst eine ganz neue Generation von Autor:innen heran", sind sich die story.one-Macher einig und die zehn Shortlisten-Performances Freitagabend konnten ihren Fans im Publikum beweisen, dass dieses limitierte Format (zwölf Mal 2.500 Zeichen kurze Geschichten) der kleinen Story.one-Bücher die Kreativitätspotenziale ordentlich anregt.

Das zeitgemäße Self-Publishing-Format schafft eine neue Community. Foto: Adrian Almasan

Manchmal lügt sie

"Panti M. Baghbani wurde in einem kleinen Dorf nahe Peine geboren. Im Alter von drei Jahren gelang es ihr erstmals, ihre bunte Babykleidung (zwei Bodies, eine Kappe, fünf Socken) selbst zu reinigen. Ihr milchzahniges Grinsen erlangte in der Folge weltweite Popularität. Mit sieben Jahren führte sie ein unabhängiges Unternehmen in der Uckermark, das Jahre später in Verruf geriet, als es in einschlägigen Dokumenten angeführt wurde. Die Vorwürfe der Veruntreuung und Geldwäsche führten dazu, dass sie sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückzog. 2020 erwarb ein bekannter Streaminganbieter die Exklusivrechte für ein Biopic. Die Miniserie wird für Frühjahr 2023 erwartet. Manchmal lügt sie."

Menstruationswut und Weltschmerz

So lautet, wir nehmen das jetzt an, die selbst verfasste Biografie der diesjährigen Young Storyteller-Award-Gewinnerin. Mit dieser ungewöhnlichen Intro und der Tatsache, dass Baghbani mit ihrem Text "Menstruationswut" auch schon bei den Finalistinnen und Finalisten des ersten Storyteller Awards dabei war, lag es fast auf der Hand, dass der Wiener Alltagspoet Andreas Rainer, der als Moderator sehr kurzweilig durch die Textlandschaften der jungen Autoren und Autorinnen geführt hat (und für story-one mit seinen Geschichten über die U6 auch schon einen Bestseller gelandet hat), sich die Frage nicht verkneifen konnte, ob Baghbani den Award im heurigen oder erst im nächsten Jahr gewinnen wird.

Die Antwort der Autorin fiel zurückhaltend aus, aber die Lesung ihres starken Textes, ihre außerordentliche Präsenz auf der Bühne und nicht zuletzt das Thema ihres Buchs "Weltschmerzmittel", das sich mit den Krisen und dem Chaos unserer derzeitigen "spätkapitalistischen Klimakatastrophen"-Welt auseinandersetzt und das noch dazu auf humorvolle Art und Weise, hat aber die Jury sichergemacht, dass ihr schon in diesem Jahr der Sieg gebührt. (Lesen Sie im Anschluss das erste Kapitel ihres story.one-Buchs).

Die Finalistinnen und Finalisten, story.one Geschäftsführer Hannes Steiner, Moderator und Alltagspoet Andreas Rainer mit den Sieger:innen und Finalist:innen des YSA 2022. Foto: Adrian Almasan

Siegesprämien und Krötenwanderung

Platz 2 ging an den Wiener diplomierten Schauspieler und angehenden Psychoanalytiker Florian Fleischhacker, der unter dem kongenialen Titel "Vom Tellerwäscher zum Geschirrspüler" kleine Geschichten über stille Triumphe aufgeschrieben hat. Dass die Genrevielfalt sogar auf den ersten drei Stockerlplätzen enorm war, dafür sorgte nicht zuletzt die Hamburgerin Katharina Brakel, die ihr Geld ansonsten mit Werbetexten für Geländewagen oder vegane Duschgels verdient. In ihrer Storyteller Award-Einreichung "Krötenwanderung" ging es auch um Geld, nämlich um einen 20-Euro-Schein, der von einem zum nächsten geht und dabei unglaubliche Geschichten erlebt. Brakels Siegesprämie sind 50 mal 20 Euro-Scheine, sprich 1000 Euro, Florian Fleischhacker bekommt 2000,- Euro und an die Siegerin des Abends, Panti M. Baghbani, gehen immerhin 7000 Euro, auch eine Art von "Weltschmerzmittel" und hoffentlich viel Ansporn zum Weiterschreiben. (Mia Eidlhuber, 15.10.2022)

Der siegreiche Text:

"Willkommen in meinem Mikrowellenpopcorn" – Panti M. Baghbani

Ja, hi, komm mit in meine Welt, nimm dir einen Stuhl oder setz dich besser gleich auf den Boden, ja dort drüben geht, einfach da, wo Platz ist. Schmeiß deine Tasche ruhig irgendwohin. Ist sowieso ein bisschen chaotisch hier. Vorsicht, nicht über die Vollkommene Ehe stolpern – Bücher liegen hier überall herum. Sollte man mal wegpacken, also mit man meine ich mich, aber das klingt dann wieder so nach Zwang, also lassen wir das. Willkommen in meinem Leben, hieß so nicht ein Song von Sunrise Avenue oder doch Simple Plan? Passt beides nicht so gut. Irgendwo müssten hier noch CDs herumliegen, zumindest gebrannte, vielleicht funktioniert die Stereoanlage noch, dann gibt es einen passenden Soundtrack zu allem. So unfassbar relatable wie dieser Song einfach mein ganz individuelles Lebensgefühl ausdrückt, so tiefgründig, so einfühlsam.

Jetzt können wir noch Mikrowellenpopcorn machen und Butter schmelzen, die man dann darüber kippen kann, weil der Fettgehalt von Mikrowellenpopcorn nie zufriedenstellend ist, also wirklich niemals. Und dann quatschen wir und mit wir meine ich schon wieder mich, was ich für ein krasses Leben führe und mit krass meine ich total gewöhnlich, wobei ich hier all‐ tägliche Sachen super romantisch verklären werde, um das Bild eines sehr authentischen, ein bisschen leidensfähigen, aber eben immer noch lebensbejahenden Menschen zu zeichnen. Also genau so, dass es gerade die richtige Mischung aus sensibel, humorvoll und selbstbewusst ergibt. Ich könnte zum Beispiel bei meinem Beruf anfangen, weil alle Menschen immer bei ihren Berufen anfangen, um sich selbst darzustellen, so als wären ihre Berufe kleine Blackboxen, in die sie ihren Charakter stopfen, dass wenn sie sich irgendwann plötzlich nicht mehr fühlen, sie sofort wissen, wo sie das Protokoll zu ihren Leben finden können:

Ja, ich wusste schon als kleines Kind, dass ich für Zahntechnik geboren wurde, es erfüllt mich mit soviel Stolz in die Münder fremder Menschen zu blicken, meine große Leidenschaft sind übrigens Backenzähne; tatsächlich ist es unglaublich, mit wie vielen Menschen man als Angestellte im Einzelhandel in Kontakt kommt, doch wirklich, ich liebe die Kundengespräche, seit zwanzig Jahren verkaufe ich Schreibwarenartikel, es gibt keinen Füllfederhalter, den ich nicht schon selbst ausprobiert hätte; das Beste an meiner Arbeit ist es, die verklebten Tische zu reinigen, das hat etwas Meditatives, da spüre ich mich selbst am besten und wofür schwärmst du so?

Ich wüsste noch mehr neoliberale Märchen, aber das Popcorn ist verbrannt und die CDs zerkratzt, also lassen wir das.

Willkommen in meiner Welt, dieser spätkapitalistischen Klimakatastrophe, in der wir eher an unsichtbare Hände als an ökologische Fußabdrücke glauben. Komm halt mit, ich weiß auch nicht wohin, hoffentlich ist es schön.