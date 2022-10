Der LASK kann doch noch gewinnen, überzeugt mit Effizienz in Klagenfurt. Foto: APA/Gert Eggenberger

Klagenfurt – Der LASK hat seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga beendet und erstmals seit fünf Spielen wieder einen "Dreier" geholt. In einer offenen Partie bei Austria Klagenfurt gelang der Mannschaft von Dietmar Kühbauer am Samstag mit einem etwas glücklichen 3:1 (1:0) der erhoffte Befreiungsschlag, womit die Linzer zum Start der Rückrunde des Grunddurchgangs den dritten Tabellenplatz festigten.

Torjäger Marin Ljubicic erzielte für die effizienten Oberösterreicher einen Doppelpack (15./72.), mit seinen Treffern Nummer acht und neun übernahm der 20-jährige Kroate die alleinige Führung in der Torschützenliste. Klagenfurts-"Edeljoker" Jonas Arweiler gelang zwischenzeitlich der hochverdiente Ausgleich (63.). Die Kärntner scheiterten schlussendlich an ihrer Chancenverwertung, für die Austria und Trainer Peter Pacult endete damit die Serie von drei Siegen hintereinander. Mit 17 Punkten beträgt der Rückstand auf den LASK nun fünf Zähler, zumindest bis Sonntag bleiben die Kärntner aber noch Vierter.

Gegen den LASK, der das Hinspiel zum Saisonauftakt ebenfalls mit 3:1 für sich entschieden hatte, schickte Pacult die gleiche Elf ins Spiel, die zuletzt gegen Lustenau (2:1) triumphierte. Kühbauer musste seine Mannschaft an einer Position verändern, der angeschlagene Philipp Ziereis wurde in der Innenverteidigung von Akos Kecskés ersetzt. Für das erste Highlight der Partie war auch der Gäste-Trainer verantwortlich, Kühbauer holte sich wegen Kritik seine insgesamt vierte Gelbe Karte der Saison ab (8.). In der Anfangsphase sahen die 3.408 Zuschauer in Klagenfurt die erwartet intensive Begegnung, mit leichten Vorteilen für die Linzer bei den Spielanteilen.

Flotte Partie

Die zuletzt schwächelnde Offensive der Oberösterreicher wurde erstmals nach zehn Minuten gefährlich, als Keito Nakamura mit einem Flachschuss ins kurze Eck an Austria-Goalie Phillip Menzel scheiterte. Nach einer Viertelstunde konnte Menzel einen Schuss des Japaners nur an die Innenstange lenken, den Abpraller drückte Ljubicic aus fünf Metern über die Linie. Auf der Gegenseite gelang Pink mit einem Volleyschuss fast die schnelle Antwort (19.).

In einem flotten Match kamen beide Offensivreihen nach einer halben Stunde zu glänzenden Möglichkeiten. Erst traf Pink die Stange (29.), im direkten Gegenzug verzog Ljubicic alleine vor Menzel. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, die Pacult-Elf hätte sich den Ausgleich vor dem Pausenpfiff verdient gehabt. Allerdings vergab Christopher Cvetko eine gute Möglichkeit (32.), ein Kopfball-Aufsitzer von Kosmas Gkezos sprang von der Latte zurück ins Feld (45.+2). Kurz zuvor wurde Sinan Karweina von Nakamura an der Strafraumgrenze von den Beinen geholt, VAR Walter Altmann entschied sich aber gegen einen Eingriff.

Linzer Effizienz

Nach dem Seitenwechsel sorgte LASK-Innenverteidiger Felix Luckenender für Aufregung im eigenen Strafraum. Der Ball rollte nach einem Klärungsversuch per Flugkopfball an die Hand des Defensivspielers, für Schiedsrichter Julian Weinberger aber nicht elfmeterwürdig (49.). In der Folge musste sich LASK-Tormann Alexander Schlager gegen den starken Cvetko (51.) und Pink (61.) auszeichnen. Nach einem perfekten Steilpass von Cvetko traf Arweiler, der zum zwölften Mal im zwölften Spiel als Einwechselspieler zum Einsatz kam, zum verdienten Ausgleich ins kurze Eck.

Danach köpfelte Pink den Ball zum dritten Mal für die Klagenfurter ans Aluminium (66.), beim Nachschuss von Solomon Bonnah musste sich Schlager erneut auszeichnen. Völlig entgegen des Spielverlaufs ging dann aber die Kühbauer-Elf in Führung, der eingewechselte Robert Zulj bediente Ljubicic, der souverän durch die Beine von Menzel netzte. Kurz darauf machte Nakamura aus kurzer Distanz alles klar, zuvor hatten die Klagenfurter einen Elfmeterpfiff nach einem vermeintlichen Foul an Pink gefordert. (APA, 15.10.2022)

Fußball-Bundesliga (12. Runde):

SK Austria Klagenfurt – LASK 1:3 (0:1). Klagenfurt, 28 Black Arena, 3.408 Zuschauer, SR Weinberger.

Tore:

0:1 (15.) Ljubicic

1:1 (63.) Arweiler

1:2 (72.) Ljubicic

1:3 (78.) Nakamura

Klagenfurt: Menzel – Wernitznig, Mahrer, N. Wimmer, Schumacher (81. Djoric) – Irving, Gkezos (75. Benatelli), Cvetko – Karweina (46. Bonnah), Pink, Rieder (61. Arweiler)

LASK: Schlager – Stojkovic, Kecskés, Luckeneder, Renner – Michorl, Jovicic – Goiginger (75. Flecker), Horvath (61. Zulj), Nakamura – Ljubicic (85. Koulouris)

Gelbe Karten: Irving, Benatelli, Wernitznig bzw. Ljubicic, Kecskés

Stimmen

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer): "Schade, wir hätten gerne etwas Zählbares mitgenommen, aber der LASK ist vom Kader sicher über uns zu stellen. Vor einer Woche gegen Lustenau haben wir gewonnen, ohne brilliert zu haben. Heute haben wir hingegen gut gespielt und verloren. Wir hatten leider Pech im Abschluss und Schlager war auch nicht schlecht."

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): "Nach fünf sieglosen Runden war es ein ganz wichtiger Dreier für uns. Nach der Führung waren wir zu inaktiv. Nach dem 2:1 war mir klar, wer das zweite Tor macht, gewinnt. Nach diesem Tor ist bei uns wieder Ruhe im Spiel eingekehrt. Grundsätzlich: Klagenfurt war lange besser im Spiel, wir waren heute einfach effizienter."

Markus Pink (Klagenfurt-Stürmer/via Sky): "Die drei Stangenabschlüsse waren extrem bitter, da können wir uns nichts vorwerfen lassen. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen, es hat das Quäntchen Glück gefehlt. Ein paar strittige Situationen kann man auch anders entscheiden. So stehst du mit null Punkten da und keiner weiß, warum."

Sascha Horvath (LASK-Profi/via Sky): "Heute haben wir einfach das Glück auf unserer Seite gehabt. Es war schön, dass wir wieder die Tore machen, das tut einfach richtig gut. Wir haben die Chancen eiskalt genutzt, das war der Unterschied."