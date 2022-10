In Sozialen Netzwerken veröffentlichte Videos zeigen Feuer in der Haftanstalt, in der zahlreiche politische Gefangene festgehalten werden

Das Evin-Gefängnis am Fuße des Teheraner Hausberges Elburs. Foto: Getty/Ulrich Baumgarten

Teheran – Im berüchtigtem Evin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend Feuer ausgebrochen. In Sozialen Netzwerken veröffentlichte Videos zeigen den Brand in der Haftanstalt, in der zahlreiche politische Gefangene festgehalten werden, Schüsse waren zu hören.

Laut Augenzeugenberichten versammelten sich Angehörige in Evin inhaftierter Gefangener vor dem Gefängnis, Rettungsfahrzeuge und Spezialeinheiten der Polizei waren zu sehen. Am späten Abend berichteten staatliche Medien, die Lage im Gefängnis habe sich beruhigt. (red, 15.10.2022)