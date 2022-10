"The Gentle" in Gibraltar im Achtelfinale – Rodriguez-Brüder ausgeschieden

Starkes Comeback von Mensur Suljovic. Foto: APA/Albert

Gibraltar – Österreichs Darts-Aushängeschild Mensur Suljovic hat bei seinem Comeback auf der European Tour mit einem Sieg gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price für Aufsehen gesorgt. Der 50-jährige Wiener setzte sich am Samstagabend in der zweiten Runde der Gibraltar Darts Trophy gegen den Weltranglisten-Zweiten aus Wales mit 6:4 durch. Zum Auftakt war "The Gentle" ein souveränes 6:0 gegen den Engländer Keegan Brown gelungen. Zuletzt war Suljovic bei den Austrian Open im April im Einsatz.

Im Achtelfinale trifft Suljovic, in der Weltrangliste auf Platz 31, auf den Deutschen Gabriel Clemens. Die weiteren Österreicher mussten sich in der zweiten Runde allerdings geschlagen geben. Rusty-Jake Rodriguez hatte gegen den englischen Ex-Weltmeister Rob Cross mit 3:6 das Nachsehen, Rowby-John Rodriguez verlor gegen den portugiesischen Weltranglistensechsten Jose de Sousa ebenfalls 3:6. (APA, 15.10.2022)