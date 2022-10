Imelda Staunton spielt in der neuen "The Crown"-Staffel Queen Elizabeth II. Foto: AP, Alex Bailey

Los Angeles – Wenige Wochen vor dem Start der fünften "The Crown"-Staffel hat Netflix mehrere Fotos von den in der Serie vorkommenden britischen Royals veröffentlicht. Darauf sind unter anderen Queen Elizabeth II., ihr Mann Prinz Philip, Prinz Charles und Lady Diana zu sehen. "Willkommen in den 90ern. Ein erster Blick auf die fünfte Staffel", schrieb Netflix in den sozialen Medien zu den Bildern. Bereits im September war der Start für den 9. November angekündigt worden.

Die Britin Imelda Staunton (66) übernimmt darin die Rolle von Queen Elizabeth II. Zuvor hatten Claire Foy und Olivia Colman die Monarchin gespielt. Elizabeth II. starb am 8. September im Alter von 96 Jahren.

Jonathan Pryce spielt in der neuen Staffel ihren Mann Prinz Philip. Prinz Charles und Lady Diana werden von Dominic West und Elizabeth Debicki dargestellt. Die Australierin Debicki (32) übernimmt damit die Nachfolge von Emma Corrin, die in der vorigen Staffel die jüngere Lady Di darstellte. Ein Foto zeigt Debicki als Diana bei einem Bootsausflug mit Charles und den kleinen Söhnen William und Harry. Die Ehe wurde 1996 geschieden, im Folgejahr kam Diana durch einen Autounfall ums Leben.

Seit 2016 inszeniert Netflix in seiner preisgekrönten Serie das Leben der britischen Royals. Die beiden ersten Staffeln handelten von den jungen Jahren der Queen zwischen Familienskandalen und politischen Krisen. In der fünften Staffel soll es nun um die frühen 1990er-Jahre gehen, in denen sich die Beziehung von Prinz Charles und Lady Diana weiter verschlechterte. (APA, 16.10.2022)