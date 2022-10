Wien – Tabellenführer SV Horn ist der Sieger der 12. Runde der 2. Liga. Während die Fußballer aus dem Waldviertel am Freitag einen 1:0-Sieg bei Rapid II gelandet hatten, ließen die drei ersten Verfolger Punkte liegen. Die weiter zweitplatzierte Vienna unterlag am Sonntag daheim den Young Violets 0:1 und liegt vier Punkte hinter Horn. Der Vierte Amstetten unterlag bei Sturm Graz II 1:3, hat fünf Zähler Rückstand. Der drittplatzierte FAC hatte am Samstag gegen Kapfenberg 1:1 gespielt.

Auf der Hohen Warte erzielte Defensivspieler Leonardo Ivkic in Hälfte eins der dritten Minute der Nachspielzeit das einzige Tor von der Strafraumgrenze aus, Aufsteiger Vienna ließ seine Chancen ungenutzt. In Graz hingegen fielen sämtliche Treffer erst nach der Pause. Gar erst in der 74. Minute erzielte Christoph Lang das 1:0, er sorgte auch für den Endstand (92.). Dazwischen glich Peter Tschernegg für die Amstettener aus (80.), Milan Toth brachte die Heimischen aber endgültig auf die Siegesstraße (88.). Die Teams auf den Plätzen zwei bis neun sind nun nur durch vier Punkte getrennt. (APA, 16.10.2022)

Ergebnisse, 16.10.2022

Vienna – Young Violets Austria Wien 0:1 (0:1)

SK Sturm Graz II – SKU Amstetten 3:1 (0:0)