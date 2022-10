Der 43-Jährige soll in zweieinhalb Monaten fünf Männer in der Region um die Stadt Stockton erschossen haben. Das Motiv für die Taten ist laut Ermittlern noch unklar

Der Polizeichef von Stockton, Stanley McFadden, verkündet die Verhaftung des mutmaßlichen Serienmörders. Foto: AP/Clifford Oto

Los Angeles – Die Polizei im US-Bundesstaat Kalifornien hat einen mutmaßlichen Serienmörder festgenommen, der im Verdacht steht, allein in diesem Sommer innerhalb von nur zweieinhalb Monaten fünf Menschen erschossen zu haben. Ein weiteres Opfer wurde im vergangenen Jahr getötet. Der 43-Jährige wurde laut Polizei Samstag früh (Ortszeit) in der Stadt Stockton gefasst, während er "auf der Jagd" nach einem weiteren Opfer war.

"Er war auf einem Tötungseinsatz", sagte Polizeichef Stanley McFadden über den Mann, der bei der Festnahme bewaffnet und maskiert war. "Wir sind sicher, dass wir einen weiteren Mord verhindert haben."

Parallelen bei Ballistik und Videoaufnahmen

In der Region um Stockton wurden zwischen dem 8. Juli und dem 27. September fünf Männer im Alter zwischen 21 und 54 erschossen, als sie nachts oder am frühen Morgen in schwach beleuchteten Gebieten unterwegs waren. Ein weiterer Mann wurde im April vergangenen Jahres in der 50 Kilometer entfernten Stadt Oakland getötet. Eine Frau überlebte einen Angriff, der laut Polizei ebenfalls von dem Verdächtigen verübt wurde. Die Morde wiesen eine Reihe von Parallelen auf, die laut einem Artikel der amerikanischen Tageszeitung "The New York Times" anhand von Ballistik und Videoaufnahmen nachgewiesen werden konnten. Nach einem Motiv für die Taten werde den Ermittler zufolge noch gesucht.

Tori Verber Salazar, die Bezirksstaatsanwältin von San Joaquin County, sagte, dass ihr Büro die Beweise prüfe, um die Anklage zu bestimmen, die am Dienstag bekannt gegeben werden soll. Sie spricht von einem Gemeinschaftserfolg, nachdem zahlreiche Hinweise aus der Öffentlichkeit zu den Schießereien eingegangen waren. Die Belohnung für Hinweise, die zur Verhaftung führten, war zuletzt auf 125.000 Dollar gestiegen.

Die Morde wurde in der landwirtschaftlich geprägten Ebene des kalifornischen Central Valley verübt. Die Stadt, die seit langem mit Armut und Gewalt zu kämpfen hat, liegt 80 Meilen östlich der San Francisco Bay Area und umfasst etwa 322.000 Menschen. (awie, APA, 16.10.2022)