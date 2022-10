Was flirrt und flimmert hier? Tobias Rehbergers Bühnenbild des "Würgeengel" im Volkstheater Foto: Marcel Urlaub/Volkstheater

Das Bühnenbild ist der Hauptdarsteller. Der deutsche Künstler Tobias Rehberger hat auf die Drehbühne des Wiener Volkstheaters ein Op-Art-Kabinett geklotzt, das von riesigen Spiegeln ins Unendliche vervielfältigt wird. Ein technoides Labyrinth, in dem sich die Blicke der Zuschauer genauso wie die zehn Schauspieler verlieren. Letztere wissen an diesem Abend sowieso nicht, wie ihnen wird. Raus aus dem Raumgewirr können sie nicht, warum, das wissen sie auch nicht.

Mit Der Würgeengel hat Luis Buñuel 1962 einen Klassiker surrealistischer Filmkunst geschaffen, der sich heute wie eine Vorwegnahme klaustrophobischer Erfahrungen der vergangenen zweieinhalb Jahre ausnimmt: Eine mondäne Abendgesellschaft sieht sich in einer Villa gefangen, aus der es aus unerfindlichen Gründen keinen Ausweg gibt. Im Volkstheater wird diese Ausgangssituation aber derart abstrahiert, dass sie ohne Kenntnis des Films kaum wiederzuerkennen ist. Zudem hebt Regisseur Sebastian Baumgarten nicht mit dem Eintreffen der Dinner-Party-Gäste bzw. dem überraschenden Verschwinden der Bediensteten an, sondern mit Auszügen aus Buñuels einzigem Theaterstück, einer surrealistischen, gerade einmal zehn Seiten langen Version des Hamlet, die sich jeglichen Bedeutungszusammenhängen entzieht und als Parodie bürgerlicher Theaterkunst gedacht war. Als Vor- und Zwischenstück zum Würgeengel funktioniert das eher weniger: Während das bereits in den 1920ern entstandene Theaterstück in eine Reihe heterogener Elemente zerfällt, ist Buñuels 40 Jahre später entstandenes filmisches Meisterwerk ein bitterböser Abgesang auf eine erstarrte Bourgeoisie und der sie stützenden und von ihr gestützten Kirche.

Lecture-Performance

Letzteres lässt man im Volkstheater leider komplett außen vor, genauso wie den Versuch, dieser in Konventionen eingefrorenen Gesellschaft den Zerrspiegel vorzuhalten. Statt eines Klaviersolos lauscht die schwarzgewandete Schar aus Kunst und Jetset einer Lecture-Performance von Yoko Ono, der Smalltalk über Kunst und Kleider wird mit Gegenwartsthemen angereichert – Aktualisierungsversuche, die auf halbem Weg stecken bleiben.

Im Volkstheater inszeniert man lieber einen technisch aufgemotzten, aber inhaltlich schrecklich abgespeckten Höllenritt (Musik: Robert Lippok), in dem jedes Regiemätzchen Platz findet. "Die Hölle, das sind die anderen" lautet der zentrale Satz von Sartres Schwesterndrama Geschlossene Gesellschaft. In Baumgartens Version des Würgeengels muss diese Diagnose revidiert werden: Zwar fallen auch hier die guten Bürger übereinander her, im Psychorausch dieses um sich selbst drehenden Theaterbreis ist das aber schon einerlei. Buñuels Film glich der Verlustanzeige einer von Institutionen gekappten Menschlichkeit, die vom Volkstheater erarbeitete Version dagegen einer dramaturgischen Selbstaufgabe. (Stephan Hilpold, 17.10.2022)