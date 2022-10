Eine Zahl liegt auf dem Tisch – und den Arbeitgebern wohl schwer im Magen. 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt fordert die Arbeitnehmerseite bei den KV-Verhandlungen für die Metalltechnische Industrie (FMTI). Heute, Montag, trifft man einander.

Auch wenn von einer Einigung ganz und gar nicht auszugehen ist – die Arbeitgeber haben noch nicht einmal ein Angebot gemacht –, erhöhten die Gewerkschaften am Freitag schon einmal vorsorglich den Druck. Die Chefverhandler der Arbeitnehmer, Rainer Wimmer (Pro-Ge) und Karl Dürtscher (GPA), haben sich von ihren Betriebsräten grünes Licht für Betriebsversammlungen geholt. Zwischen 19. und 21. Oktober sollen diese österreichweit abgehalten werden. Die Devise wurde mehrfach ausgegeben und am Freitag wiederholt: 2021 seien üppige Gewinne geflossen, davon hätten Aktionäre und Eigentümer profitiert. Es könne "keinen Grund zur Zurückhaltung bei den Lohn- und Gehaltsverhandlungen geben", so die Gewerkschafter Wimmer und Dürtscher.

Den Betrieben in der Metaller-Branche stehen diese Woche Betriebsversammlungen ins Haus, verhandelt wird auch in anderen Branchen. Foto: APA/Franz Neumayr

Etwas bescheidener zeigt man sich im Handel. Da wird ab Dienstag gefeilscht. Eine Zahl liegt noch nicht auf dem Tisch, prozentuelle Forderungen gibt die Gewerkschaft traditionell am ersten Tag der Verhandlungen bekannt, ein Abschluss unter einer Jahresinflation von 6,9 Prozent komme aber nicht infrage.

Regierungsmaßnahmen

Da wie dort legen die Arbeitgeberverhandler die Antiteuerungsmaßnahmen in die Waagschale. Mit den Regierungsmaßnahmen seien "bereits große Teile der Teuerung des Jahres 2022 ausgeglichen worden", das hätten Berechnungen von Finanzministerium und Wirtschaftskammer gezeigt, betonte FMTI-Obmann Christian Knill in den vergangenen Tagen. Die Abschaffung der kalten Progression, die ab 2023 schlagend wird, würde die Haushalte weiter entlasten, die Erhaltung der Kaufkraft ist laut Knill "zu einem sehr großen Teil" bereits abgesichert. Dass die Arbeitgeberseite die Forderungen der Gewerkschaft für "unrealistisch" hält, hat man bereits zum Auftakt der Verhandlungen vor knapp einem Monat klargemacht.

Die Gewerkschafter kontern, die Unternehmen "werden sich jetzt nicht davor drücken können, ein Stück des Kuchens abzugeben". Die Einberechnung von Regierungsmaßnahmen klassifizieren sie als "Ablenkungsmanöver", die ebenso wenig helfen würden wie "die übliche Schwarzmalerei."

Am Dienstag legen die Arbeitnehmervertreter im Handel ihre Forderung vor. Foto: APA/Hans Punz

Im Schatten der beiden großen Branchen Metallindustrie und Handel werden auch anderswo Forderungen laut. Die Gewerkschaft Vida fordert die Arbeitgeber des Kosmetik-, Fußpflege- und Masseurgewerbes zu Sonder-KV-Verhandlungen auf. Angesichts der hohen Inflation müsse der Bruttomindestlohn von derzeit 1610 Euro auf 2000 Euro steigen. Die Vertreter in der Wirtschaftskammer zeigten sich zumindest gesprächsbereit.

Vergleichsweise leise laufen die KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft (SWÖ), die 130.000 Beschäftigte – von der Pflege über Nachmittagsbetreuung bis zur Schulsozialarbeit – betreffen. Dass auch hier eine "reale und nachhaltige Erhöhung der Löhne und Gehälter" gefordert wird, versteht sich von selbst. Darüber hinaus fordern die Arbeitnehmervertreter unter anderem einen Flexibilisierungszuschlag für kurzfristige Änderungen im Dienstplan, höhere Lehrlingseinkommen und eine weitere Arbeitszeitverkürzung. Am Mittwoch gehen die Verhandlungen weiter.

In den Metallbetrieben stehen an diesem Tag Maschinen still, im Handel wird die präzisierte Forderung der Gewerkschaften für Zündstoff sorgen. (rebu, 17.10.2022)