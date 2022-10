SWITCHLIST

Astrid Ebenführer

19.40 REPORTAGE

Re: Wenn Menschen verschwinden – Familien fordern Antworten Jeden Tag gehen bis zu 300 Vermisstenanzeigen bei der deutschen Polizei ein. Von rund drei Prozent fehlt auch nach einem Jahr jede Spur. Ein Albtraum für die Angehörigen. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Energiekrise – was taugt die grüne Wende? Wie sehr hilft uns der grüne Strom durch die nächsten Monate? Und sind wir wirklich bereit für die so oft gepredigte Wende? Um 21.05 Uhr folgt die Doku Umweltsünder E-Auto, ab 22.40 Uhr spricht Reiner Reitsamer mit Alfons Haber (Vorstand E-Control), Umweltökonomin Angela Köppl, Jasmin Duregger (Greenpeace), Rainer Trefelik (WKO) und STANDARD-Journalist und Podcaster Andreas Sator über die Frage, wie wir durch die kalte Jahreszeit kommen.

Bis 23.20, ORF 3

20.15 BRENNPUNKT

Im Schatten von Roubaix (Roubaix, une lumière, Arnaud Desplechin, F 2019) In der nordfranzösischen Stadt Roubaix, bekannt für ihre sozialen Brennpunkte, ermitteln Hauptkommissar Daoud und Kommissar Louis wegen eines Wohnungsbrands. Die Nachbarinnen Claude und Marie haben einen Tipp, wer es gewesen sein könnte. Mit Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier. Bis 22.10, Arte

Claude (Léa Seydoux) will sich entlasten, indem sie jemand anderen beschuldigt, "Im Schatten von Roubaix", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Arte, Shanna Besson

20.15 KRIMINALFÄLLE

Österreichs schockierendste Verbrechen Die Dokureihe lässt die spektakulärsten österreichischen Kriminalfälle Revue passieren. Befragt werden Tatortermittler, Gerichtsmediziner, Kriminalpsychologen, Profiler. Heute geht es um den tödlichen Villacher Frauenzirkel. Bis 21.20, Puls 4

20.15 COMEDY-SERIE

Parlament: Willkommen in Brüssel Samy ist neuer parlamentarischer Assistent in Brüssel, schon seine erst Aufgabe hat es in sich. Er soll sich um einen Gesetzesentwurf gegen das Abtrennen von Haifischflossen kümmern. Schräg. Bis 20.40, One

21.10 MAGAZIN

Thema Flucht statt Krieg / Pflege in der Krise / Praterdynastien – Wenn der Prater das Zuhause ist / Digitale Enthaltsamkeit.

Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTATION

Endlich Tacheles Was hat der Holocaust heute noch mit mir zu tun? Der Dokumentarfilm von Jana Matthes und Andrea Schramm stellt diese Frage aus der Sicht des 21-jährigen Yaar und zeigt, wie sich das Trauma der Überlebenden fortschreibt. Er selbst bezeichnet sich als den "unjüdischsten Juden der Welt". Bis 0.10, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Daniel Kehlmann über sein Kammerspiel Nebenan, Kotzbrocken und andere Katastrophen / Re:pair-Festival im Wiener Volkskundemuseum / Das Theater an der Wien und Neo-Intendant Stefan Herheim. Ab 23.15 Uhr folgt die Doku Zimmer frei – Übernachten in besonderer Architektur, Martin Traxl besucht diesmal sehr unterschiedliche Bauten in Niederösterreich. Bis 0.00, ORF 2