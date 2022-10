In dieser Galerie: 3 Bilder Es geht wieder los. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER Roswitha Stadlober präsidiert vor allem bei den Alpinen ein neues Team Foto: APA/BARBARA GINDL Nicht ganz neu, aber wieder an Bord ist Herbert Mandl. APA/BARBARA GINDL

Im österreichischen Skiverband blieb in der vergangenen Saison kaum ein Stein auf dem anderen. Seit dem Amtsantritt von Roswitha Stadlober als Präsidentin des ÖSV vor ziemlich genau einem Jahr am 15. Oktober – sie hatte nach dem Rücktritt von Karl Schmidhofer Ende September zunächst interimistisch übernommen – wurden vor allem im Bereich der alpinen Skifahrt verhältnismäßig so viele wichtige Posten vakant und neu besetzt, dass man sich nur wundern konnte. Da Schmutzwäsche zwar immer wieder in der Öffentlichkeit gewaschen wird, Eskalationen via Medien aber wegen der meist ausufernden Folgen von den wenigsten gewünscht werden, wurde nur hinter vorgehaltener Hand von Meinungsverschiedenheiten und Kompetenzstreitigkeiten gemunkelt.

Gespannt wird beobachtet, wie gut nun die neuen und die bestehenden Rädchen ineinandergreifen. Erste Indizien dafür könnte der Weltcupauftakt kommendes Wochenende in Sölden liefern, wenn traditionell mit den Riesentorläufen für Frauen und Männer die neue Saison eröffnet wird.

Gefragte Erfahrung

Herbert Mandl ist eines dieser Rädchen, ein wichtiges, hat er doch mit 1. Mai die Gesamtverantwortung des Alpinbereichs übernommen. Der frühere Rennsportleiter der sehr erfolgreichen ÖSV-Frauen um Michaela Dorfmeister, Renate Götschl und Alexandra Meissnitzer soll in der neu geschaffenen Funktion in Hinblick auf die WM in Saalbach 2025 konkurrenzfähige Teams aufbauen. Mandl hat 28 Jahre Trainererfahrung im ÖSV und fünf bei Norwegens Verband, der Skirennsport sei ihm eine "Herzensangelegenheit", er wolle "die Strukturen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung im Alpin-Bereich vorantreiben".

Mit der Installierung des 61-jährigen Niederösterreichers begann der ÖSV "eine Anpassung innerhalb der Organisationsstruktur des Verbandes", wie es in einer Aussendung hieß. Noch vor Mandls Amtsantritt legte Anton Giger nach 33 Jahren im ÖSV seine Funktionen zurück. Der Salzburger fungierte als Nachfolger von Hans Pum drei Jahre lang als Sportdirektor, war damit für alle Sparten im Verband zuständig. Mit seinem Abgang ging ein Kompetenzverlust einher, war der 59-Jährige doch elf Jahre Rennsportleiter der Männer und seit 2010 Leiter der Abteilung für Entwicklung, Forschung und Innovation. Seine Erfahrungen kann er nun als Manager für Global Sports bei Red Bull einbringen, wo er sich vor allem um Projekte mit Marcel Hirscher kümmern wird.

Vieles neu

Ebenso verabschiedet hat sich Patrick Riml. Der 51-jährige Tiroler wechselte als Alpin-Direktor zurück zum Ski- und Snowboard-Verband der USA. Dabei war er erst 2019 unter Präsident Peter Schröcksnadel als Hauptverantwortlicher für Organisation und Struktur Hochleistungssport Alpin installiert worden.

Damit aber nicht genug: Auch die Rennsportleiter nahmen ihren Hut. Den Job von Andreas Puelacher bei den Männern übernahm mit Marko Pfeifer (47) der langjährige Trainer des Slalomteams der Männer. Als verantwortlicher Techniktrainer wurde Martin Kroisleitner eingesetzt. Auf Puelachers Pendant bei den Frauen, Christian Mitter, folgte Thomas Trinker, der seit 2018 Trainer der männlichen Nachwuchsgruppe und davor zwei Jahre lang Gruppentrainer der Frauen war. Puelacher hat inzwischen als Cheftrainer der deutschen Frauen angeheuert, und Mitter ist nach Norwegen zurückgekehrt, wo er das Europacup-Team der Männer betreut.

Pfeifer sieht ein großes und gutes Betreuungsumfeld als Voraussetzung für ein qualitativ hochwertiges Arbeiten. Diesbezüglich hat er wie auch Trinker die Gruppenkonstellationen adaptiert. Mittels Synergieeffekten aus Läufern, Trainern und Physios will er in der anstehenden Saison mit der WM in Meribel/Courchevel als Höhepunkt möglichst erfolgreich sein.

Breite an der Spitze

Pfeifer und Trinker wollen in allen Disziplinen gewissermaßen mehr Breite an der Spitze, darin unterscheiden sie sich nicht von ihren Vorgängern. Trinker: "Um den nächsten Schritt zu gehen und dieses hohe Niveau erreichen zu können, braucht es neben passenden Trainingskonzepten und einer guten Skitechnik auch absoluten Siegeswillen."

Völlig umgekrempelt wurde das Trainerteam bei den Frauen: So unterstützt der nicht unumstrittene Italiener Livio Magoni, früher Coach von Tina Maze und Petra Vlhova, den neuen Techniktrainer Georg Harzl, der davor die Deutsche Lena Dürr betreut hatte. Magoni soll in erster Linie die Geschicke von Doppelweltmeisterin Katharina Liensberger lenken. Im Speedbereich wurden die Rückkehrer Alexander Hödlmoser und Karlheinz Pichler als Gruppentrainer engagiert. Geblieben sind im Männerlager immerhin Riesentorlauftrainer Michael Pircher und die Speedtrainer Josef Brunner und Werner Franz. Dem Nachwuchs hilft weiter Ex-Frauen-Chef Jürgen Kriechbaum auf die Sprünge.

Neue Ebene

Auch intern hat sich der ÖSV breiter aufgestellt und eine Bereichsleiterebene installiert. Generalsekretär Christian Scherer bezeichnet diesen Schritt als "wichtige Weichenstellung". Damit wolle man die Arbeitsabläufe in der gesamten Ski-Austria-Gruppe optimieren. Stadlober erhofft sich damit auch eine "Veränderung der Unternehmenskultur". Als eine der neuen Bereichsleiterinnen fungiert etwa Christiane Gasser. Die 46-jährige Tirolerin hat davor 13 Jahre lang die internationale Vermarktung der D. Swarovski Tourism Services verantwortet und leitet nun den Bereich Marketing und Kommunikation im ÖSV. Damit sollte sichergestellt sein, dass die Steine und Sterne funkeln. (Thomas Hirner, 17.10.2022)