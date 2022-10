Liebe Leserin, lieber Leser,

gemeinsam mit dem iPhone 14 präsentierte Apple im September auch die Apple Watch Series 8. Viel hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell zwar nicht getan, dennoch erhalten Käufer eine Smartwatch mit großem Funktionsumfang.

Am Freitag wurde bekannt, dass Elon Musk nicht weiter für den Satelliteninternetdienst Starlink in der Ukraine zahlen will. Nun ist der Milliardär zurückgerudert, er wolle das Service "weiter kostenlos" zur Verfügung stellen. Und: Ein Selbstversuch, am Schreibtisch zum Gitarrengott zu werden.

Das und noch viel mehr lesen Sie heute bei uns, viel Vergnügen!





Apple Watch Series 8: Solide Smartwatch ohne Wow-Faktor

Starlink: Musk will nun doch für Satelliteninternet in der Ukraine zahlen

Wie ich versuche, am Schreibtisch zum Gitarrengott zu werden

Elektroschrott: Fünf Milliarden Smartphones sollen heuer zu Abfall werden

Hacker aus Russland greifen Webseiten von Bulgariens Regierung an

Vodafone Deutschland: Mit intelligenter Netzsteuerung Strom sparen