"Ungebändigte Algorithmen in den Händen privater Silicon-Valley-Mogule widersprechen den Zielen einer demokratischen Gesellschaft", sagt der Gründer und Chefredakteur des Satireportals "Tagespresse" Fritz Jergitsch im Gastkommentar.



"Der Computer sagt Nein." Den Spruch kennt man aus "Little Britain". Und ein wenig wie in der Kultserie ist sich der Autor auch vorgekommen. Nur wurde er nicht im Amt, sondern bei Facebook vorstellig. Montage: STANDARD; Foto: HBO / Everett Collection

Seit Jahren zeigen soziale Medien uns Kunst- und Medienschaffenden die kalte Schulter. Einst haben sie uns groß gemacht, im Austausch für Content. Heute legen sie uns einen Stein nach dem anderen in den Weg. Wo soll ich anfangen?

Es muss am 29. September gewesen sein, als uns Facebook über Nacht 95 Prozent unserer Reichweite strich. Ich kann das Datum aufgrund des deutlichen Zugriffsrückgangs später genau eingrenzen. Vorwarnung bekamen wir keine. Von 365.000 Tagespresse-Fans erreichen unsere Posts vielleicht noch 3000 bis 5000.

Wir kontaktieren unsere "Media-Relations-Managerin", deren Berufsbezeichnung weichgespülter Corporate-Slang ist für "Werbekeiler". Sie hat auch keine Erklärung parat und meldet sich nach einer E-Mail nicht mehr zurück.

Autonome Entscheidung

Ich kann nur spekulieren: Ein Algorithmus muss autonom die Entscheidung getroffen haben, dass unsere Inhalte nicht mehr ihre Reichweite wert sind. Wir haben irgendeinen Performance-Indikator verfehlt und unseren Wert im Ranking verloren. Welchen Indikator? Das weiß wohl nicht einmal Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Denn der Algorithmus setzt auf ein neuronales Netzwerk, ein Gewirr aus Zahlen und Werten, das keiner mehr versteht außer die Maschine selbst.

Als Unternehmer und Der Pate-Fan weiß ich: It’s not personal, just business. Aber ein wenig verletzt es mich dann schon in meiner künstlerischen Eitelkeit, wenn ich Facebook öffne und als Erstes irgendein Haha-eh-lustig-Meme vorgesetzt kriege, das ich drei Wochen zuvor auf Reddit gesehen habe, aber ohne die JPEG-Artefakte. Nur weil es eine bessere Leistungskennzahl (KPI) liefert.

Facebook lässt keine Fragen offen bezüglich unseres Beziehungsstatus.

Die AI-quisition

Wohin also nun? Tiktok lockt verführerisch mit seinen astronomischen Reichweiten. Die Video-App ist das neue Ding, wo alle Kids, und damit auch alle Medien- und Kunstschaffenden, drauf sein wollen. Immerhin: Tiktok spielt im Gegensatz zu Facebook von Anfang an mit offenen Karten.

Für Ordnung und Disziplin unter den Content-Creators sorgt eine künstliche Intelligenz (AI) mit dem Humor und den moralischen Vorstellungen der Spanischen Inquisition. Kleinste Verstöße werden scharf geahndet. Unser Video über eine Waldorf-Fahrschule, bei der man jetzt auch gegen die Einbahn fahren darf, wird von dieser Moderation binnen Minuten gesperrt wegen "Propagierung einer gefährlichen Handlung". Seit der dritten Löschung sind wir auf Bewährung: Erzürnen wir die AI-quisition noch einmal, werden wir für alle Ewigkeit aus dem Paradies verdammt.

Medienpolitische Katastrophe

Man könnte lachen, wäre es nicht so traurig. Ein Land, das ständig über Medienpolitik diskutiert, verschläft eine der größten medienpolitischen Katastrophen seit der Geburt von Wolfgang Fellner: dass der chinesische Staatschef Xi Jinping heute entscheidet, was unsere jungen Menschen auf ihrem Handy sehen. Tiktoks Eigentümer Bytedance gehört offiziell Investmentfonds, doch es ist die chinesische Kommunistische Partei, die die Zügel in der Hand hält. Unsere medienpolitische Autorität ist nach China abgewandert, als wäre sie ein Arbeitsplatz.

Leider wird es für uns Kunst- und Medienschaffende in den kommenden Jahren nicht einfacher, dieses algorithmische Dickicht zu durchstoßen. Im Zeitalter der Algorithmen findet sich im Sammelsurium des globalen Contents immer ein drittklassiges Meme, das eine um 0,02 Prozent bessere KPI in einer künstlich generierten Kategorie eines neuronalen Netzwerks erzielt. Eigentlich schade, weil das über kurz oder lang alle betrifft und unsere heimische Kultur und Medien aus der öffentlichen Wahrnehmung drängt.

Tja, selbst schuld, das sind private Plattformen, die können machen, was sie wollen, höre ich oft. Ja, private Plattformen, auf denen sich Millionen Menschen in diesem Land primär informieren, unterhalten und austauschen. Tag für Tag. Wenn die einzige Trinkwasserquelle Österreichs auf meinem Grundstück entspränge, gäbe mir das nicht das alleinige Recht, über die Verteilung zu entscheiden. Warum gilt dasselbe nicht auch für Quellen von Information?

Politik gefordert

Es sollte mittlerweile jedem klar sein, dass ungebändigte Algorithmen in den Händen privater Silicon-Valley-Mogule den Zielen einer demokratischen Gesellschaft widersprechen. Sie polarisieren, verbreiten Fake News, Angst und Hass. Und sie katalysieren den Tod unserer heimischen Kunst- und Medienszene. Die Politik ist gefordert, sich Algorithmen vorzuknöpfen und darüber nachzudenken, wie die Verbreitung von Content im Einklang mit öffentlichen Interessen geschehen kann.

Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Donau hinunter und viel Müll durch die Glasfaserkabel. Was also tun bis dahin? Wir für unseren Teil begannen glücklicherweise schon früh, auf eigene Kanäle zu diversifizieren. Ohne unsere Abonnentinnen und Abonnenten könnten wir gar nicht mehr existieren. Das würde ich allen Kunst- und Medienschaffenden raten: eine eigene Community zu kultivieren, mit Website, Newslettern, App, Podcasts und Co. Und so mit einer Gruppe an Menschen in Kontakt zu treten, die Relevanz und Wert in der eigenen Arbeit sieht. (Fritz Jergitsch, 17.10.2022)