Auf dem Parteitag der Kommunisten, der am Sonntag begann, lässt sich Chinas Präsident eine dritte Amtszeit bestätigen. Er bereitet seine Landsleute auf "schlimmste Fälle" vor

Globale Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen worden sind"– dies ist einer der meistverwendeten Formulierungen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Auch zum Auftakt des 20. Parteitags in Peking am Sonntag wiederholte Xi seine raunenden Worte. Darüber hinaus sprach er von "potenziellen Gefahren", "immensen Risiken" und "größten Herausforderungen" – und forderte die Chinesen auf, "sich auf schlimmste Fälle vorzubereiten".



In den vergangenen Jahren klangen die Reden meist friedlicher und betonten vor allem die wirtschaftliche Entwicklung. Auch die Bilder des Parteitags vermitteln eine klare Botschaft: Da saß ein Mann alleine auf einer riesigen Bühne. Ihm lauschten die rund 2300 Delegierten.

Xi Jinping hat das letzte Wort in der Kommunistischen Partei – und die Partei hat das letzte Wort im Land. Foto: IMAGO/Ju Peng

Besonders ist dieser Parteitag aber vor allem auch deshalb, weil Präsident Xi Jinping sich seine dritte Amtszeit bestätigen lässt. Seine Vorgänger waren bisher nach zwei Amtsperioden abgetreten.

Alle fünf Jahre findet in China der Kongress der Kommunistischen Partei in der Großen Halle des Volkes in Peking statt. Unter den mittlerweile 97 Millionen Mitgliedern werden viele Gremien neu besetzt. Freie Wahlen sind dies jedoch nicht. Die inneren Mechanismen der Partei sind opak.

Junge Kader im Aufwind

Wer genau in die entsprechenden Positionen des Politbüros aufrückt, wird erst beim Nationalen Volkskongress Anfang kommenden Jahres verkündet werden. Nach dem Parteitag dürften aber bereits Rückschlüsse auf die Personalien möglich sein. Fest steht, dass Xi noch mehr jüngere, ihm loyale Kader in den inneren Führungskreis befördern wird.

Zudem ist klar, dass die bisherige Nummer zwei des chinesischen Apparates, Li Keqiang, abtreten wird. Anders als die Amtsperiode des Präsidenten wird die des Premierministers also nicht verlängert.

Tee einschenken in Reih und Glied. Foto: . EPA/MARK R. CRISTINO

Xis Wortwahl erregt angesichts der geopolitischen Lage weltweit besondere Aufmerksamkeit. Peking verurteilt zwar die russische Invasion in der Ukraine, beteiligt sich aber nicht an den westlichen Sanktionen gegen Moskau. Erst Ende September hatten sich Xi und Putin in Usbekistan persönlich getroffen. Das erklärte Ziel beider Länder ist eine "multipolare Welt" und der Bruch der US-amerikanischen Vormachtstellung.

Für die Kommunistische Partei Chinas bedeutet das vor allem die "Wiedervereinigung" mit dem demokratischen Taiwan. "China strebt eine friedliche Vereinigung an, aber wir werden uns niemals verpflichten, den Einsatz von Gewalt aufzugeben", sagte Xi. Seine Führung werde sich die "Option bewahren, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen".

Seit Xi 2012 die Macht ergriffen hatte, hat sich China maßgeblich gewandelt. Xi beseitigte zunächst im Rahmen einer "Antikorruptionskampagne" parteiinterne Widersacher. Personenkult und Nationalismus haben unter seiner Führung extrem zugenommen.

Auch über die Wirtschaft weitete Xi die Macht der Kommunistischen Partei aus. Viele Tech-Konzerne wie etwa Alibaba sind heute viel enger an die Partei gebunden. Auch die Lager und das rigorose Vorgehen gegen die Volksgruppe der Uiguren in der Region Xinjiang gehen auf Xi Jinping zurück.

Festhalten an Covid-Politik

Aufgrund der strikten Zero-Covid-Politik haben mittlerweile viele Ausländer das Land verlassen. Eine Einreise ist nur unter schwierigen Bedingungen möglich. Immer wieder werden Lockdowns über Millionenstädte verhängt.

Beim Versuch der Corona-Prävention bleibt Xi Jinping hart. Foto: REUTERS/Florence Lo

Warum Xi an dieser strikten Zero-Covid-Politik festhält und keine ausländischen mRNA-Impfstoffe ins Land lässt, ist vielen Beobachtern ein Rätsel. Zunehmend leidet auch die chinesische Wirtschaft darunter, insbesondere der Binnenkonsum. Laut den Prognosen der Weltbank dürfte die chinesische Wirtschaft dieses Jahr nur um maximal 2,8 Prozent wachsen. Xi hatte allerdings nochmals betont, die Zero-Covid-Politik bis auf weiteres fortführen zu wollen.

Die Sicherheitsvorkehrungen in Peking waren nochmals verschärft worden, nachdem am Donnerstag auf einer Brücke ein Banner entdeckt worden war: Die Botschaft darauf sprach sich für mehr Freiheit, gegen Diktatur und gegen die Covid-Lockdowns aus. Im chinesischen Überwachungsstaat ist dies eine überaus seltene Form des Protests. (Philipp Mattheis, 17.10.2022)