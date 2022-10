Die Trutzburg im Norden Teherans, ein Monument der Gewaltherrschaft der Islamischen Republik, brannte lichterloh. Foto: AFP/UGC

Die iranische Führung kann noch so viel Videomaterial aus dem Evin-Gefängnis in Teheran zeigen, das beweisen soll, dass alles wieder ruhig ist. Sie kann Zahlen von Toten und Verletzten nennen und den Brand und die Kämpfe von Samstagabend als Folge eines eskalierten Streits zwischen "normalen" Kriminellen darstellen: Die Bilder, die in der Nacht zum Sonntag um die Welt gingen, werden als Dokument dafür in die Geschichte eingehen, wie schnell ein totalitäres Regime die Kontrolle verlieren kann.

Starke Symbolkraft

Die Symbolkraft ist umso stärker, als in Evin Irans politische Gefangene eingesperrt sind, darunter etliche Ausländer und Doppelstaatsbürger – auch zwei Österreicher. Die Trutzburg im Norden Teherans, ein Monument der Gewaltherrschaft der Islamischen Republik, brannte lichterloh.

Feuer vor 44 Jahren

Wer sich mit Irans Geschichte auskennt, wird an ein Feuer vor 44 Jahren denken: Bei einem Brandanschlag auf das Cinema Rex in Abadan starben im August 1978 mehr als 400 Menschen. Die Tragödie gilt als das Ereignis, das die Revolte gegen den Schah so richtig an Fahrt aufnehmen ließ; im Februar 1979 wurde er gestürzt. Dass damals die Attentäter – höchstwahrscheinlich Islamisten, die späteren Herrscher – die Türen des Kinos verschlossen, ist tief im kollektiven Gedächtnis des Iran verankert. Dem Regime trauen nicht nur die Familien, die am Samstag um ihre Angehörigen in Evin bangten, ein Massaker zu, um ein Exempel zu statuieren. (Gudrun Harrer, 17.10.2022)