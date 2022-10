Evan Peters spielt den Serienkiller Jeffrey Dahmer in der Netflix-Serie "Dahmer:Monster", Kriminalpsychologe Thomas Müller erzählt im STANDARD-Interview über seine Begegnung mit dem echten Dahmer. Foto: Netflix

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Kriminalpsychologe Thomas Müller: "Dahmer war außergewöhnlich" – Die True-Crime-Serie über den US-Serienkiller Jeffrey Dahmer feiert auf Netflix Rekorde. Der Kriminalpsychologe Thomas Müller hat den echten Dahmer einst im Gefängnis getroffen

Mindhunter, When They See Us, Unbelievable: Die düstersten und verstörendsten True-Crime-Serien und -Dokus – Nicht nur "Dahmer" verstört und bringt als Serienmörder Quoten – Ein Überblick über echte Verbrechen in Serie

Jan Böhmermanns große Weinbeschimpfung: Von toten Fröschen, Pestiziden und Aromen – "Wein macht null Sinn", schließt der TV-Satiriker im "ZDF Magazin Royale" über "den Hitler unter den Getränken"

TV-Tagebuch: Wallentin würde Ken in "Barbie"-Verfilmung spielen: "Man hat mir auch Frankenstein angeboten" –Peter Klien sprach für "Gute Nacht Österreich" mit den Präsidentschaftskandidaten

Blattsalat: Der Investor als Autor: Unwahrheiten über Sebastian Kurz in Günter Traxlers Blattkritik – Den Exkanzler treibt es in einer Weise herum, dass ein Elon Musk vor Neid erblassen müsste

Schwarzenegger, Drogen und Horrortrip: Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus Frankfurt?Sehenswert ist in der Folge "Leben Tod Ekstase" vor allem Martin Wuttke als durchgeknallter Doc – Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? – Mit TV-Tagebuch: Solo für den Therapeuten

Jobs: ORF schreibt zwei Geschäftsführerjobs für ORF.at aus – Derzeit leiten Streamingplayer-Chef Stefan Pollach und Katharina Wagenhofer die ORF-Onlinetochter noch interimistisch

Ab 9. November: Netflix veröffentlicht Fotos von fünfter Staffel "The Crown" – Britin Staunton (66) übernimmt die Rolle von Queen Elizabeth II.

Switchlist: Eine neue Existenz – Heimat im Exil, Süßer Rausch, Legenden der Leidenschaft, Ohne Limit, Dirty Dancing, Tiger hautnah! – TV-Hinweise für heute Abend

