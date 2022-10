In dieser Galerie: 2 Bilder Mo Salah ließ sich nicht aufhalten. Foto: Reuters/Phil Noble Chelsea und Mason Mount haben einen Lauf. Foto: Reuters/JOHN SIBLEY

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben die unbändige Tormaschine Erling Haaland lahmgelegt und dank Mohamed Salah einen Prestige-Erfolg gefeiert. Der Superstürmer der Reds erzielte im Topspiel gegen Manchester City in der 76. Minute den Siegtreffer zum 1:0 (0:0). Haalands Torserie riss nach sieben Premier-League-Spielen mit 13 Toren, Klopp jubelte auf der Tribüne: Nach einem emotionalen Ausbruch hatte der Teammanager kurz vor Schluss die Rote Karte gesehen.

Voller Leidenschaft und Konsequenz hielt Liverpool Haaland vom eigenen Tor fern. Darunter litt zunächst die Vorwärtsbewegung: Chancen für die Reds waren an der Anfield Road lange noch seltener als für ManCity, das in der Liga erstmals seit Mitte April torlos blieb und zugleich die erste Niederlage seit Februar kassierte.

Am 29. Spieltag der Vorsaison hatte Crystal Palace die ungemeine offensive Wucht der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola beim 0:0 zu stoppen vermocht. Die letzte Liga-Niederlage der Citizens datierte vom 19. Februar (2:3 gegen Tottenham Hotspur).

Einmal immerhin lag der Ball in der wesentlich wilderen zweiten Halbzeit im Liverpooler Tor. Der Norweger Haaland hatte allerdings im Aufbau des Angriffs seinen Gegenspieler Fabinho umgerissen: Schiedsrichter Anthony Taylor nahm Phil Fodens Treffer korrekterweise zurück (53.).

Kurios

Tabellenführer der Premier League bleibt mit nun bereits vier Punkten Vorsprung auf City der FC Arsenal – unter kuriosen Umständen. Nach 30 Sekunden des Spiels der Gunners bei Leeds United fiel am Sonntag der Strom aus: Dadurch war die Kommunikation zwischen Schiedsrichter Chris Kavanagh und dem Video-Assistenten ebenso unmöglich wie der Kontakt zur Torlinientechnik.

Das Duell wurde für 40 Minuten unterbrochen. Als alle Verbindungen wieder standen, traf Bukayo Saka (35.) zum neunten Arsenal-Sieg im zehnten Saisonspiel. Liverpool verbesserte sich immerhin auf Platz acht, hat nach dem enttäuschenden Saisonstart aber noch immer 14 Punkte Rückstand auf die Londoner.

Salzburgs kommender Champions-League-Gegner Chelsea bleibt unter Coach Graham Potter auf der Überholspur. Am Sonntag siegten die Londoner bei Aston Villa 2:0 und festigten damit ihren vierten Rang. Matchwinner war Mason Mount. Zuerst traf er nach einer verunglückten Kopfabwehr von Tyrone Mings (6.) und schließlich per Freistoß (65.). Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga hielt mehrmals hervorragend. Es war bewerbübergreifend der fünfte Chelsea-Sieg in Folge, davor hatte es an der Stamford Bridge in der Champions League ein 1:1 gegen Salzburg gegeben.

Manchester United kam daheim gegen Newcastle nur zu einem torlosen Remis. Die beste Siegchance in Manchester hatten die Gäste durch Ex-Rapid-Stürmer Joelinton mit einem doppelten Stangentreffer. United-Star Cristiano Ronaldo konnte keine wesentlichen Akzente setzen, er bleibt in dieser Saison damit bei nur zwei Toren. Ralph Hasenhüttl holte mit Southampton daheim gegen West Ham ein 1:1.(APA, sid, red, 16.10.2022)