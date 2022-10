Chelsea und Mason Mount haben einen Lauf. Foto: Reuters/JOHN SIBLEY

London – Salzburgs kommender Champions-League-Gegner Chelsea bleibt in Englands Fußball-Premier-League unter Coach Graham Potter auf der Überholspur. Am Sonntag siegten die Londoner bei Aston Villa 2:0 und festigten damit ihren vierten Rang. Manchester United kam daheim gegen Newcastle nur zu einem torlosen Remis, der steirische Coach Ralph Hasenhüttl holte mit Southampton daheim gegen West Ham ein 1:1. Arsenal verteidigte mit einem 1:0 in Leeds die Tabellenführung erfolgreich.

Wegen eines Stromausfalls im Stadion Elland Road war das Match nach 69 Spielsekunden bei 0:0 angehalten worden. Wie Leeds mitteilte, verursachte der Stromausfall technische Probleme in der Kommunikation des Schiedsrichters mit seinen Assistenten. Danach erzielte Bukayo Saka das entscheidende Tor (35.), Leeds-Profi Patrick Bamford vergab in der 64. Minute einen Elfmeter.

Chelsea-Matchwinner war Mason Mount. Zuerst traf er nach einer verunglückten Kopfabwehr von Tyrone Mings (6.) und schließlich per Freistoß (65.). Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga hielt mehrmals hervorragend. Es war bewerbübergreifend der fünfte Chelsea-Sieg in Folge, davor hatte es an der Stamford Bridge in der Champions League ein 1:1 gegen Salzburg gegeben.

Die beste Siegchance in Manchester hatten die Gäste durch Ex-Rapid-Stürmer Joelinton mit einem doppelten Stangentreffer. Manchester-Star Cristiano Ronaldo konnte keine wesentlichen Akzente setzen, er bleibt in dieser Saison damit bei nur zwei Toren. (APA, 16.10.2022)