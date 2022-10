Mike Itkis kämpft bei den Midterm-Wahlen in den USA mit unorthodoxen Mitteln um einen Sitz im Kongress

Mike Itkis bietet die schärfste Wahlwerbung seit jener Zeit, da Sebastian Kurz sein legendäres Geilomobil in den Wiener Straßen ausfuhr. Foto: Itkis

Spätestens seit der Bundespräsidentenwahl 2022 wissen wir Österreicher, dass nicht nur Normalos in die Politik wollen, sondern oft auch rechte Quertreiber und Sonderlinge. Österreichische Spezialität ist das aber keine.

Bei den Midterm-Wahlen in den USA kämpft heuer ein gewisser Mike Itkis mit unorthodoxen Mitteln um einen Sitz im Kongress. Itkis hat für die US-Armee gearbeitet, war früher Demokrat, ist jetzt unabhängig und hat prinzipiell vernünftige Ansichten, wenn er etwa meint, dass ihm das Fake-News-Bombardement von rechts ebenso gegen den Strich gehe wie das Cancel-Culture-Getöse von links.

Spritziges Filmchen

Itkis will aber auch unter dem Slogan "sex-positive" das Renommee geschlechtlicher Aktivitäten im Allgemeinen und der "Sexarbeit" im Besonderen verbessern. Zur Illustration dieses Ziels hat der galante Glatzkopf ein spritziges Filmchen online gestellt, in dem er einen tadellosen Geschlechtsverkehr mit dem Pornostar Nicole Sage hinlegt. Alle Achtung. Es handelt sich wohl um die schärfste Wahlwerbung seit jener Zeit, da Sebastian Kurz sein legendäres Geilomobil in den Wiener Straßen ausfuhr.

Ob Itkis mit seiner öffentlichen GV-Vorführung punkten oder baden gehen wird, ist offen. Eigentlich sollte man aber hoffen, dass er scheitert. Hätte er Erfolg, dann käme womöglich noch Donald Trump auf Ideen für den Wahlkampf 2024. Und das, alles, was recht ist, will man sich nicht einmal im Traum vorstellen. (Christoph Winder, 17.10.2022)