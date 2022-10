Keine Tore in Rom – Inter legt vor mit 2:0 gegen Salernitana

Lazio lässt erneut daheim Punkte liegen. Foto: IMAGO/Riccardo Antimiani

Rom – Drei Tage nach dem 2:2 in der Europa League gegen Sturm Graz ist Lazio Rom auch in der Fußball-Serie-A nicht über ein Heim-Remis hinausgekommen. Im Duell mit Udinese fielen keine Tore, vor den Abendspielen belegten die Teams die Ränge drei und vier. Inter Mailand hatte am Nachmittag mit einem 2:0-Heimsieg gegen Salernitana vorgelegt, Lautaro Martinez und Nicolo Barella trafen für den Vizemeister.

Leader Napoli empfängt im frühen Abendspiel Bologna ohne den an Rückenproblemen laborierenden Marko Arnautovic. (APA, 16.10.2022)