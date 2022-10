US-amerikanische und nordkoreanische Schiffe bei einem Seemanöver Ende September. Foto: Reuters / Yonhap News Agency

Seoul/Pjöngjang – Inmitten verschärfter Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hält Südkorea weitere jährlichen Verteidigungsübungen unter Beteiligung von US-Streitkräften ab. Das teilten die südkoreanischen Generalstabschefs am Montag mit. Die Militärübungen sollen am Samstag enden. Die Spannungen zwischen den beiden Staaten eskalierten durch Raketentests des kommunistischen Nordens in den vergangenen Wochen, Artillerie-Übungen und der Entsendung von Kampfflugzeugen in die Nähe der Grenze.

Simulierte Manöver

"Die Truppen werden reale Tages- und Nachtmanöver durchführen, die simuliert werden, um Nordkoreas nukleare, raketengestützte und andere Bedrohungen abzuwehren, damit sie die Fähigkeiten zur Durchführung von Einsätzen in Kriegs- und Friedenszeiten beherrschen und die Interoperabilität mit einigen US-Streitkräften verbessern können", hieß es in der Stellungnahme der Generäle.

Der Norden beschuldigte das südkoreanische Militär, die Spannungen durch Militärübungen mit Verbündeten wie den USA und eigenen Artilleriebeschuss zu verschärfen. Südkorea und Nordkorea befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand, nachdem sich die beiden Länder im Anschluss an den Koreakrieg 1953 lediglich auf einen Waffenstillstand und nicht auf einen Friedensvertrag verständigt hatten. (APA, 17.10.2022)