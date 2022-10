Ein Soldat am frühen Montagmorgen in Kiew. Foto: AP / Efrem Lukatsky

Kiew/Moskau/Genf – Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist Montagfrüh erneut von Explosionen erschüttert worden. Es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen, erklärte Bürgermeister Witali Klitschko. Am Himmel sei ein Feuerball zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin aus dem Zentrum. Auch aus der Region Dnipropetrowsk wurde ein Raketeneinschlag gemeldet: In einer Energieanlage sei ein großes Feuer ausgebrochen, teilte der Gouverneur Waletyn Resnitschenko mit.

Laut Klitschko gab es drei Explosionen, eine davon im Kiewer Innenstadtbezirk Schewtschenkiwskyj. Der Bezirk wurde bereits vergangene Woche von mehreren Luftangriffen getroffen. Womöglich war die Luftabwehr aktiv gegen neue russische Raketenangriffe. Bestätigt wurde dies nicht. Kurz zuvor hatten die Sirenen vor Luftangriffen gewarnt. "Bleiben Sie in den Schutzräumen", warnte Klitschko die Hauptstadtbewohner.

Angriff auf Energieanlage

In der Energieanlage in Dnipropetrowsk sei in der Nacht eine Rakete eingeschlagen, teilte Gouverneur Resnitschenko auf Telegram mit. "Drei feindliche Raketen wurden von unseren Luftverteidigungskräften zerstört", schrieb er. "Eine Rakete hat eine Energieinfrastrukturanlage getroffen. Es gibt ein großes Feuer. Alle Dienste auf dem Gelände arbeiten." Berichte über Explosionen gab aus den Gebieten Sumy und Odessa. Kreml-nahe russische Militärblogger berichteten von einem Beschuss insbesondere der Energieinfrastruktur des Landes.

Andrij Jermak, Chef des ukrainischen Präsidentenstabs, schrieb auf Telegram von Angriffen mit Drohnen. "Die Russen denken, dass es ihnen helfen wird", erklärte Jermak, " es zeigt ihre Verzweiflung." Ob es Opfer gab, war vorerst unklar.

Das Atomkraftwerk Saporischschja ist ukrainischen Angaben zufolge erneut vom Stromnetz getrennt worden. Russische Truppen hätten abermals Umspannwerke in von der Ukraine kontrolliertem Gebiet beschossen, teilt das ukrainische Energieunternehmen Energoatom mit. Das AKW werde nun über Dieselgeneratoren versorgt. Die Anlage war in den vergangenen Monaten immer wieder unter Beschuss, was Sorgen vor einer Atomkatastrophe schürte. Russland und die Ukraine geben sich für die Angriffe gegenseitig die Schuld.

Großflächige Raketenangriffe vergangene Woche

Vor einer Woche hatte Russland mit Raketen ebenfalls zum Wochenbeginn im morgendlichen Berufsverkehr das Zentrum von Kiew und zahlreiche andere Städte beschossen. Zuvor war es zu einer Explosion auf der Brücke zu der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim gekommen. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte dem ukrainischen Geheimdienst einen "Terroranschlag" auf die Brücke vorgeworfen – und dann die Raketen als Vergeltung abschießen lassen. Dabei starben mehr als ein Dutzend Menschen, mehr als 100 wurden verletzt.

Putin hatte am Freitag gesagt, es seien bei den Angriffen nicht alle Ziele getroffen worden. Zugleich betonte er, dass er neue massive Schläge wie vor einer Woche nicht für nötig halte. Die militärische "Operation" werde zu Ende gebracht, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag im Staatsfernsehen. Das werde zwar erschwert von der Hilfe westlicher Staaten für die Ukraine. Aber Russland habe genug Potenzial zur Fortsetzung des Einsatzes. Die Nato sei "de facto" schon in den Konflikt involviert.

Die Nato-Staaten betonen, keine Kriegspartei zu sein. Die Hilfe für die Ukraine gilt als Unterstützung des Selbstverteidigungsrechts des Landes, das in die EU und die Nato strebt. (APA, red, 17.10.2022)