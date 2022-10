Die Gefangenen sind laut Regierung an Rauchvergiftungen gestorben. Foto: APA/AFP/MIZAN/KOOSHA MAHSHID FAL

Nach Angaben der iranischen Justizbehörde sind durch das Feuer im Evin-Gefängnis in Teheran mindestens acht Häftlinge gestorben und 61 weitere verletzt worden. Laut Justiz wurde "nach einem Streit zwischen Häftlingen" in einem Werkraum des Gefängnisses Feuer gelegt. Die Gefangenen seien an Rauchvergiftungen gestorben, hieß es am Montag auf der Justiz-Website Misan Online.

Augenzeugen berichteten, dass am Samstagabend zunächst laute Explosionen und auch Schüsse in der Haftanstalt zu hören gewesen seien. Ein von der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights veröffentlichtes Video zeigte Flammen und Rauch über dem Gefängnis.

Brandursache weiterhin unklar

Auf tausendfach in den sozialen Medien geteilten Videos waren chaotische Bilder rund um die berüchtigte Haftanstalt zu sehen, es kam zu Staus und systemkritischen Protesten, bei denen immer wieder Slogans wie "Tod dem Diktator" zu hören waren. Was genau im Innern des Gefängnisses geschah, lässt sich nicht unabhängig verifizieren, auch der Auslöser für die Geschehnisse in der Nacht ist unklar.



Teherans Staatsanwalt bestritt einen Zusammenhang mit den anhaltenden systemkritischen Protesten, die sich seit vier Wochen im Land ausgebreitet haben. Nach seiner Darstellung handelte es sich um einen internen Konflikt im Gefängnis zwischen verurteilten Dieben.

Die staatliche Agentur Irna berichtete am Samstagabend zunächst von einer Auseinandersetzung zwischen "Hooligans und Randalierern" mit den Gefängniswärtern. So sei das Textillager der Anstalt in Brand gesteckt worden. Die Lage sei jedoch nach kurzer Zeit wieder unter Kontrolle gebracht worden. Die Feuerwehr habe den Brand inzwischen gelöscht. (red, APA, Reuters, 17.10.2022)