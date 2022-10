[Livebericht] Kiew erneut unter mehrfachem russischem Beschuss

[Panorama] Personalnot am Krankenbett sorgt in Österreich und Deutschland für Aufsehen

[Inland] Waidmanns Heil am Truppenplatz: Waldbrände, Vorwürfe und Kritik am Heer

Digitaler Führerschein wird erster Inhalt der digitalen Brieftasche

[Wirtschaft] Lohnverhandlungen im Zeichen hoher Inflation: Metallergewerkschafter erhöhen Druck

Spanien schnürt wegen hoher Energiepreise das nächste Hilfspaket

[Ski-Weltcup] ÖSV vor Saisonauftakt: Aufbruch nach dem Umbruch

[Wohngespräch] Der Maschinenbauingenieur und Landwirt Emanuel Wanas haucht dem Streckhof seiner Vorfahren neues Leben ein

[Wetter] Hochdruckeinfluss ist wetterbestimmend. Über den Niederungen im Norden, Osten und Südosten sowie in manchen Alpentälern sind während der ersten Tageshälfte gebietsweise noch Boden- und Hochnebelfelder vorhanden. Sonst überwiegt der Sonnenschein, hohe Wolkenfelder stören den freundlichen Eindruck kaum. Der Wind kommt schwach, im Bergland sowie im Osten zeitweise mäßig bis lebhaft, aus Ost bis Südwest. Die Tageshöchsttemperaturen 16 bis 25 Grad, am wärmsten an der leicht föhnigen Alpennordseite.



[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag für die Beseitigung der Armut.