Christian Deutsch feuerte seine Tochter an, die als Turnerin bei der Duellshow mitmachte

SPÖ-Geschäftsführer Deutsch feuerte seine Tochter auf Facebook an. Foto: imago/Sepia Media/Michael Indra

Wer am Samstag im Fernsehen die Unterhaltsshow "Klein gegen Groß" im ORF verfolgt hat, der oder die sah dort neben einer Reihe von deutschen Stars auch einigen bekannten Österreicherinnen und Österreichern zu. Für die 50. Ausgabe der Show, bei der junge Menschen gegen Erwachsene in Wettkämpfen antreten, waren unter anderen der "Bergdoktor"-Schauspieler Hans Sigl oder der Youtuber und Fitnesstrainer Sascha Huber eingeladen.

Die deutsche Kunstturnerin Pauline Schäfer-Betz wiederum wurde im "Stufenbarren-Duell" von Helene aus Wien herausgefordert. Und wer der Vorstellung der Elfjährigen zusah, der oder die staunte nicht schlecht, als plötzlich der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zu sehen war.

Prominente Eltern

Der Hintergrund: Deutsch hat drei Kinder, er lebt mit der ehemaligen Wasserspringerin Anja Richter zusammen. Richter ist vierfache Olympiateilnehmerin und war selbst in der Politik tätig: Sie hat Kommunikationswirtschaft studiert, war Pressesprecherin des österreichischen Schwimmverbands und des Wiener Organisationskomitees für die Fußball-Europameisterschaft und wechselte im Jänner 2009 als Referentin ins Sportbüro des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport, wo sie bis Ende 2015 tätig war. Anschließend wurde sie Pressesprecherin des damaligen Bundeskanzlers Werner Faymann (SPÖ) und blieb bis zu dessen Rücktritt im Mai 2016 in dieser Position.

Ihre Tochter Helene erzählte in der Show, dass sie ursprünglich ebenfalls mit dem Wasserspringen angefangen hatte. Inzwischen ist die Kunstturnerin und als solche zweifache österreichische Meisterin in ihrer Altersklasse und zudem im Nachwuchskader. Ihre Eltern feuerten die Tochter auch online an: Sie stellten Bilder der Tochter bei der Show auf ihre Facebook-Seite. (red, 17.10.2022)