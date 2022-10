Mit einem Touchdown kurz vor Schluss fuhren die Indianapolis Colts einen Erfolg gegen die Jacksonville Jaguars ein. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Jenna Watson

Indianapolis (Indiana) – Österreichs Football-Hoffnung Bernhard Raimann ist am Sonntag beim dramatischen 34:27-Sieg seiner Indianapolis Colts gegen die Jacksonville Jaguars nur zu einem Kurzeinsatz gekommen. Der 25-jährige Offensive Tackle stand im wichtigen Divisionsduell der AFC South am Sonntag zwar in der Startformation, wurde aber im ersten Viertel ausgewechselt. Für Raimann, der bis dahin keine gröberen Fehler machte oder Strafen verursachte, kam Routinier Dennis Kelly zu seinem ersten Einsatz.

Die zuletzt schwache Offensive Line der Colts zeigte sich in einer spannenden Partie gegen die Jaguars deutlich verbessert und beschützte Quarterback Matt Ryan ausreichend. Der Spielmacher kam auf beachtliche 389 Passing-Yards und drei Touchdowns. Den entscheidenden Touchdown fing Rookie Alec Pierce über 32 Yards genau 17 Sekunden vor Schluss. Das Hinspiel hatten die Colts noch mit 0:24 verloren.

Als einziges Team nach sechs Partien unbesiegt bleiben die Philadelphia Eagles. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen die Dallas Cowboys 26:17. Die Buffalo Bills holten einen hart erarbeiteten 24:20-Sieg gegen die Kansas City Chiefs. Zwei Interceptions von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes machten in Kansas City den Unterschied. (APA/dpa, 17.10.2022)