Jan Josef Liefers (rechts) und Axel Prahl sind schon seit 20 Jahren auf Sendung. Foto: APA/dpa/Guido Kirchner

Köln – "Tatort"-Schauspieler wie Jan Josef Liefers, Axel Prahl und Christine Urspruch sowie Dietmar Bär, Klaus J. Behrendt, Jörg Hartmann und Stefanie Reinsperger kommen in einer neuen WDR-Doku über den Sonntagskrimi zu Wort. In "Das 'Tatort'-Geheimnis" am 29. Oktober (21.45 Uhr WDR) geht es um Städte, Charaktere, Fälle, Fans, Dreharbeiten, Pannen, Freundschaften, um die "Tatort"-Forschung und darum, was die Krimireihe für das Leben und die Karrieren der Stars bedeutet.

Der Westdeutsche Rundfunk feiert bei seinen "Tatort"-Teams diesen Herbst Jubiläen: Dortmund wird zehn, Münster 20, und das Kölner Team ist schon 25 Jahre auf Sendung.

In der 90-minütigen Doku (Autorin: Annette Zinkant, Redaktion: Silke Schnee) gehe es auch darum, was der "Tatort" den Zuschauerinnen und Zuschauern gebe, und warum sie ihm in Zeiten von Mediatheken und Streamingdiensten am Sonntagabend live die Treue schwören, hieß es. Das "Geheimnis" aus dem Dokutitel sei auch für viele "Tatort"-Beteiligte "ein noch nicht ganz geklärter Fall". (APA, dpa, 17.10.2022)