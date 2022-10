Die Teilnehmer der Gruppe "Letzte Generation" fordern unter anderem Tempo 100 auf der Autobahn. Insgesamt waren fünf Personen an der Aktion beteiligt

Festnahmen gab es keine. Foto: IMAGO/Die Videomanufaktur

Wien – Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Montag in der Früh erneut auf der Wiener Ringstraße festgeklebt, diesmal wurde der Bereich vor der Staatsoper gewählt. Der Verkehr wurde mitten zur Stoßzeit zum Erliegen gebracht. Die Protestierenden forderten von der Bundesregierung wie gewohnt Tempo 100 auf der Autobahn. Dieses Mal war auch wieder Martha Krumpeck, die Mitbegründerin der "Letzten Generation", dabei.

Krumpeck wurde laut Aussendung am Montag kurz vor acht Uhr aus der Haft entlassen, die sie am 5. Oktober angetreten hatte, und setzte sich direkt wieder auf die Straße. Ihre Ersatzfreiheitsstrafe für wiederholte Verkehrsblockaden hätte eigentlich für 44 Tage im Gefängnis gesorgt, doch "die Zivilgesellschaft unterstützt unseren Protest und hat Martha Krumpeck (30) freigekauft", berichteten ihre Mitstreitenden. Insgesamt waren an der Aktion fünf Personen beteiligt, hieß es von der Landespolizeidirektion.

Die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich auf Straßen ankleben, werden meist wegen des Delikts der Ordnungsstörung und Delikten nach der Straßenverkehrsordnung, beispielsweise Nichtbenutzen des Gehsteigs als Fußgänger, angezeigt. Wird die Blockade als Versammlung eingestuft, ist auch eine Anzeige nach dem Versammlungsgesetz möglich. Die Beteiligten wurden wie inzwischen gewohnt mit Unterstützung der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) rasch und schonend von der Fahrbahn gelöst, Festnahmen gab es keine. (APA, 17.10.2022)