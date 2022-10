Niederösterreicher als 132. vier Ränge hinter Rodionov – Weltranglistenerste Iga Swiatek feiert in San Diego achten Titelgewinn 2022

Dominic Thiem orientiert sich in der Weltrangliste weiter nach oben. Foto: EPA/Eloy Alonso

London/San Diego/Gijon – Der Niederösterreicher Dominic Thiem hat sich durch seinen Halbfinaleinzug beim ATP-Tennisturnier in Gijon in der Weltrangliste um 33 Ränge auf Position 132 verbessert. Bester Österreicher ist weiterhin Jurij Rodionov, der 23-Jährige ist 128. Thiems Gijon-Bezwinger und späterer Turniersieger Andrej Rublew (6:2,6:3 im Finale gegen Sebastian Korda/USA) ist um einen Rang auf Platz acht vorgerückt. Bei den Frauen hat Julia Grabher einen Rang verloren, ist 87. Die Polin Iga Switek bzw. der Spanier Carlos Alcaraz liegen weiter voran.

Die Tennis-Weltranglistenerste Swiatek hat ihren Erfolgslauf fortgesetzt und auch das Turnier in San Diego in Kalifornien gewonnen. Die 21-Jährige siegte am Sonntag im Finale gegen die 26-jährige kroatische Qualifikantin Donna Vekic nach 107 Minuten 6:3,3:6,6:0.

Für Swiatek, 2022 u.a. French-Open- und US-Open-Gewinnerin, war es der insgesamt elfte Titel auf der Tour. Allein in diesem Jahr feierte sie acht Turniererfolge. Das hatten in diesem Jahrtausend zuvor nur Martina Hingis (2000), Serena Williams (2002, 2013), Kim Clijsters (2003, 2005) und Justin Henin (2003, 2007) geschafft. (APA, red, 17.10.2022)